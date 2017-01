20:42 Grüne Woche eröffnet - Schmidt wirbt für Agrarexporte

Berlin - Die Agrarmesse Grüne Woche in Berlin ist eröffnet. Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt sprach sich bei der Auftaktfeier für eine weitere Förderung von Agrarexporten aus. Dies sei eine der notwendigen Grundlagen für den Erfolg der Landwirtschaft in Deutschland, sagte der CSU-Politiker. Mit dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump und einem EU-Austritt Großbritanniens könnten sich Handelsbeziehungen neu ausgestalten. Für die Besucher öffnet die Messe morgen - dann präsentieren sich 1650 Aussteller aus 66 Ländern.

20:40 Erweiterte Rechte für den Zoll

Berlin - Im Kampf gegen Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Schmuggel bekommt der Zoll zusätzliche Befugnisse. Der Bundestag beschloss am Abend einstimmig, die Rechte der Zollverwaltung zu erweitern. So können künftig etwa Waren- und Geldsendungen aller Postdienstleister überprüft werden und nicht nur - wie bisher - Sendungen der Deutschen Post. Zur Begründung hieß es, durch den grenzüberschreitenden Transport und Versand von Bargeld werde die Herkunft solcher Mittel oft besonders wirksam verschleiert.

20:37 Teheran: 20 Feuerwehrleute sterben in Einkaufszentrum

Teheran (dpa) – Ein 17-stöckiges Einkaufszentrum ist nach einem Großbrand in Teheran eingestürzt und hat mindestens 20 Feuerwehrleute unter sich begraben. Die Männer seien tot, sagte Bürgermeister Mohammed Bagher Ghalibaf im iranischen Staatsfernsehen. Zwar seien noch keine Leichen geborgen, aber auch die Feuerwehr gehe von ihrem Tod aus. Die Feuerwehrleute konnten den Angaben zufolge zwar alle Menschen rechtzeitig aus dem brennenden Gebäude holen, dann wurden sie aber selbst von dem plötzlichen Einsturz überrascht.

20:36 Westafrikanische Truppen marschieren in Gambia ein

Dakar - Im Machtkampf um die Präsidentschaft in Gambia haben westafrikanische Truppen zur Unterstützung des neugewählten Staatschefs Adama Barrow aus dem benachbarten Senegal eingegriffen. Die Soldaten drangen am Abend nach Angaben der afrikanischen Agentur Apanews in Richtung der Hauptstadt Banjul vor. Sie wollen dort den abgewählten Präsidenten Yahya Jammeh zur Aufgabe zwingen.