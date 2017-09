Iran Trump stellt Atomabkommen erneut infrage

Nachrichten-Ticker

23:45 Giftige Substanz in Londoner Einkaufszentrum

London - Mindestens sechs Menschen sind am Abend in einem Einkaufszentrum im Osten Londons verletzt worden, als sie von Unbekannten mit einer möglicherweise giftigen Substanz besprüht wurden. Einer der Täter sei kurz darauf festgenommen worden, teilte Scotland Yard mit. Feuerwehr und Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um die Verletzten im Westfield Shopping Centre in Stratford. Der Vorfall werde nicht als Terroranschlag behandelt, sagte ein Polizeisprecher.

22:53 Frauenaktion: Protestpinkeln gegen Toilettenmangel

Amsterdam - Aus Protest gegen einen Mangel an öffentlichen Toiletten für Frauen haben zahlreiche Niederländerinnen ihre Notdurft demonstrativ in Pissoirs verrichtet. Nach Angaben der Aktionsgruppe "Zeikwijven" pinkelten in vier Städten mehrere hundert Frauen in derartigen Männer-Stehtoiletten oder auch im Freien. Auslöser der Aktion war die Verurteilung der Amsterdamerin Geerte Piening wegen Wildpinkelns zu einer Geldstrafe von 90 Euro. Ein Richter hatte vor kurzem Empörung mit der Erklärung ausgelöst, im Notfall hätte die 23-Jährige ja auch ein Pissoir aufsuchen können.

22:51 Melania Trump trifft Prinz Harry

Toronto - Die Frau des US-Präsidenten, Melania Trump, ist in der kanadischen Stadt Toronto mit dem britischen Prinzen Harry zusammengetroffen. Es war ihr erster Solo-Auslandsbesuch als First Lady, seit ihr Mann Donald Trump Ende Januar sein Amt übernommen hat. Anlass für die Visite waren die von Prinz Harry gegründeten Invictus Games, ein Sportwettbewerb verwundeter Militärangehöriger und Veteranen. Melania Trump begrüßte den Prinzen mit einem "Hallo" und bescheinigte ihm dann, "eine fantastische Arbeit zu leisten".

21:54 Nordkoreas Außenminister: Raketenangriff auf USA "unvermeidlich"

New York - Ein Raketenangriff Nordkoreas auf die USA ist nach Worten von dessen Außenminister nach der UN-Rede von US-Präsident Donald Trump unausweichlich. Der "Besuch unserer Raketen im gesamten US-Festland ist unvermeidlich geworden", sagte Ri Yong Ho in seiner Rede bei der UN-Generaldebatte. Nordkorea werde "erbarmungslose, präventive Schritte" ergreifen, wenn die USA versuchten, das Hauptquartier in Pjöngjang oder das Militär Nordkoreas zu "köpfen". In seiner Ansprache konterte Ri die harte Rhetorik Trumps mit ähnlich scharfen Tönen. Trump sei ein "Geisteskranker voller Größenwahn und Selbstgefälligkeit".

21:41 Tausende protestieren gegen Massentourismus auf Mallorca

Palma - Tausende Menschen haben auf Mallorca gegen die Auswüchse des Massentourismus auf der spanischen Urlaubsinsel protestiert. Die Teilnehmer zogen am Abend quer durch die Insel-Hauptstadt bis zum Regionalparlament der Balearen. Zu der Protestaktion unter dem Motto "So weit ist es gekommen! Stoppt den Massentourismus!" hatten mehr als 50 Verbände und Institutionen aufgerufen. Die Zahl der Teilnehmer wurde von Medien wie der Zeitung "Diario de Mallorca" auf über 3000 geschätzt.