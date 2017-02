Nachrichten-Ticker

10:28 Merkel zum EU-Gipfel auf Malta eingetroffen

Valletta - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat als Antwort auf den neuen US-Präsidenten Donald Trump eine klare Definition der Rolle Europas in der Welt gefordert. Beim Eintreffen zum Sondergipfel der EU auf Malta sagte Merkel, die zukünftige Agenda Europas müsse auf dem Gipfel besprochen werden. Die Staats- und Regierungschefs wollen in der maltesischen Hauptstadt Valletta am Nachmittag über Konsequenzen aus dem britischen EU-Austritt sprechen - ohne die britische Premierministerin Theresa May.

10:26 Lady Gaga deutet politisches Statement bei Super-Bowl-Show an

Houston - Popsängerin Lady Gaga hat angedeutet, sich während ihres Auftritts beim Super Bowl politisch zu äußern. Die einzigen Statements, die sie während der Halbzeitshow machen werde, seien solche, die sie in ihrer ganzen Karriere schon gemacht habe, sagte die Musikerin. Der Geist der USA sei von Liebe, Mitgefühl und Güte geprägt. Ihr Auftritt werde dieses Weltbild unterstützen. Im US-Wahlkampf hatte Lady Gaga Hillary Clinton unterstützt und sich auch beim Protest vor Donald Trumps Wolkenkratzer gezeigt.

09:29 Gabriel sieht große Gemeinsamkeiten mit Pence und Tillerson

Washington - Außenminister Sigmar Gabriel hat bei den ersten Gesprächen mit seinem US-Kollegen Rex Tillerson und Vizepräsident Mike Pence in Washington große Gemeinsamkeiten festgestellt. Es gebe zwar Differenzen mit US-Präsident Donald Trump bei den Themen Migration, Europa oder der Haltung zu Russland, sagte Gabriel. In den Gesprächen mit Pence und Tillerson hätten sich diese Unterschiede aber nicht gezeigt. Sowohl Pence als auch Tillerson hätten klar gemacht, dass sie ein Interesse an einer Stärkung Europas haben.

09:27 Polizei schnappt Autoknackerbande

Heidelberg - Die Polizei hat eine Autoknackerbande geschnappt, die Lenkräder, Navis und Displays im Wert von rund einer Million Euro aus Autos erbeutet haben soll. Nach Angaben eines Sprechers könnten mehr als 100 Diebstähle auf das Konto der drei Männer aus Litauen gehen. Die Beamten hatten im August vergangenen Jahres bei Kontrollen gestohlene Navigationsgeräte in einem Lastwagen bei Görlitz entdeckt. Weitere Ermittlungen führten die Beamten in den Kreis Karlsruhe. Von dort ging das Trio regelmäßig auf Beutezug.

08:27 USA laut Medienberichten vor neuen Sanktionen gegen Iran

New York - Die US-Regierung will Medienberichten zufolge bald neue Sanktionen gegen den Iran verhängen. Das geschehe möglicherweise schon heute, berichtete das "Wall Street Journal" unter Berufung auf beteiligte Personen. Demnach soll sich die Maßnahme gegen iranische Einrichtungen richten, die am Raketenprogramm beteiligt sind oder Gruppen unterstützen, die die USA als terroristisch einstuft. Am vergangenen Wochenende hatte der Iran nach einem Medienbericht erstmals einen selbst hergestellten Marschflugkörper getestet.