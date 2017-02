Nachrichten-Ticker

06:07 Weißes Haus will Urteil gegen Einreisebann anfechten

Washington - Nach der vorläufigen Aufhebung des US-Einreisestopps durch einen Bundesrichter in Seattle will das Weiße Haus so schnell wie möglich Widerspruch einlegen. Das kündigte Regierungssprecher Sean Spicer in der Nacht in Washington an. Das Weiße Haus gehe weiterhin davon aus, dass der Einreise- und Flüchtlingsstopp rechtmäßig sei.

06:04 Muslimbrüder in Sachsen zunehmend aktiv

Dresden - Der Verfassungsschutz beobachtet mit Sorge einen zunehmenden Einfluss der radikal-islamischen Muslimbruderschaft in Sachsen. Über Organisationen wie die Sächsische Begegnungsstätte SBS nutzte sie den Mangel an Gebetsstätten für die als Flüchtlinge nach Sachsen gekommenen Muslime, um Strukturen aufzubauen und ihre Vorstellung eines politischen Islam zu verbreiten, sagte LfV-Präsident Gordian Meyer-Plath. Derzeit würden massiv Gebäude aufgekauft, um Moscheen oder Begegnungsstätten einzurichten. Ziel der Muslimbrüder ist die Scharia in Deutschland."

06:03 Vorboten der Pollensaison: Hasel und Erle blühen

Düsseldorf - Hasel und Erle sind auch in diesem Jahr die Vorboten der Pollensaison. Vom Rheinland über Westfalen bis ins Saarland sowie in Teilen Hessens und Baden-Württembergs fliegen diese Pollen nach einer Übersicht des Deutschen Wetterdienstes bereits seit Tagen - und das im Winter. Der erste Monat des Jahres sei ein "unterdurchschnittlich kalter Januar" gewesen, also nicht so kalt wie der Januar üblicherweise. Genaue Schlüsse, wie die Pollensaison 2017 verlaufen werde, könne sie daraus jedoch nicht ziehen, sagte Christina Endler, Meteorologin und Expertin für Pollenflug vom DWD.

04:58 Leverkusens Völler kritisiert Calhanoglu-Sperre

Hamburg - Bayer Leverkusens Sportdirektor Rudi Völler hat die viermonatige Sperre für Fußball-Profi Hakan Calhanoglu als extrem ungerecht bezeichnet. "Das tut weh, er ist zu hart bestraft worden", sagte Völler nach dem 0:1 in der Bundesliga beim Hamburger SV. Viele türkische Clubs hätten in der Vergangenheit Verträge mit Spielern nicht eingehalten. Das Urteil sei unverhältnismäßig im Vergleich zu türkischen Clubs, die auch bestraft worden seien. Calhanoglu hatte 2011 als 17-Jähriger einen Vertrag bei Trabzonspor unterschrieben, jedoch dann seinen Vertrag beim Karlsruher SC verlängert.

04:42 Tausende feiern beim Dresdner Semperopernball

Dresden - Tausende Menschen haben in und vor der weltberühmten Dresdner Semperoper Walzer getanzt und gemeinsam gefeiert. Beim 12. Semperopernball trafen sich wieder Prominente aus Politik, Kultur und Showgeschäft in dem für eine Nacht zum Ballsaal umgebauten Theater. Das Spektrum reichte von Mitgliedern der Bundesregierung über "Bergdoktor" Hans Siegl, Kabarettistin Désirée Nick und Werbe-Ikone Verona Pooth bis hin zu Teilnehmern des jüngsten "Dschungelcamps". Vor den Türen verfolgten Hunderte bei Temperaturen um den Gefrierpunkt das Showprogramm auf einer großen Leinwand.