Italien Ehrenlöwen für Jane Fonda und Robert Redford

Nachrichten-Ticker

02:25 Ehefrau: Denis Yücel ist isoliert - Es geht ihm aber gut

Berlin - Dem seit nunmehr 200 Tagen inhaftierten Journalisten Denis Yücel geht es nach Angaben seiner Ehefrau gut, auch wenn er in Isolationshaft gehalten wird. "Es geht ihm gut, sowohl psychisch, als auch geistig", sagte Dilek Mayatürk-Yücel den Tagesthemen. Der Korrespondent der Tageszeitung "Die Welt" lese Zeitungen und Bücher, und versuche, sich mit Sport fit zu halten. Ihr Mann warte immer noch auf die Anklageschrift. Yücel gehört mit der Übersetzerin Mesale Tolu und dem Menschenrechtler Peter Steudtner zu einer Reihe von Deutschen, die aus politischen Gründen in der Türkei inhaftiert sind.

02:25 Grenell wird neuer US-Botschafter in Deutschland

Washington - Der frühere außenpolitische Kommentator Richard Grenell wird neuer US-Botschafter in Deutschland. Das gab das Weiße Haus in Washington bekannt. Grenell war von 2001 bis 2008 Sprecher der USA bei den Vereinten Nationen in New York. 2010 hatte er eine Beratungsfirma gegründet. Grenell hatte vor wenigen Tagen nach einem Treffen mit Präsident Donald Trump ein Foto von dem Treffen ins Internet gestellt und dazu geschrieben: "Danke, Mr. President." Der 50 Jahre alte Grenell gilt als einer der ersten und stärksten Unterstützer des außenpolitischen Kurses von Donald Trump.

02:07 Rauch aus russischem Konsulat in San Francisco

San Francisco - Schwarzer Rauch über dem russischen Konsulat in San Francisco hat für Aufregung gesorgt. Anrufer hätten Alarm geschlagen und mehrere Einsatzwagen seien ausgerückt, sagte eine Sprecherin der Feuerwehr der dpa. Der Rauch sei aus dem Kamin gekommen, ein Löscheinsatz sei nicht notwendig gewese. Das Gebäude steht im diplomatischen Streit zwischen Moskau und Washington kurz vor der Räumung. Am Donnerstag hatten die USA Russland aufgefordert, das Konsulat in San Francisco sowie zwei diplomatische Abteilungen in New York und Washington zu schließen.

02:05 Vettel will Pole im Ferrari-Land

Monza - Sebastian Vettel will den Ferrari-Fans heute die Pole Position für das Formel-1-Rennen von Italien bescheren. Der viermalige Weltmeister wird sich im Autodromo Nazionale di Monza in erster Linie wieder auf einen engen Kampf mit Mercedes-Mann Lewis Hamilton einstellen müssen. Der Brite wurde im Freitagstraining Zweiter hinter seinem Teamkollegen Valtteri Bottas, Vettel landete knapp hinter den beiden auf Rang drei. Hamilton könnte mit seiner 69. Pole Position die Rekordmarke von Michael Schumacher übertreffen. Der Engländer sicherte sich bisher sieben Poles, Vettel kam nur auf zwei.

01:10 Erneut Feuer in Chemiefabrik in Texas

Crosby - In der überschwemmten Chemiefabrik in Crosby bei Houston im US-Bundesstaat Texas ist erneut ein Feuer ausgebrochen. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie Flammen und schwarzer Rauch aus einem Gebäude schlugen. In der Fabrik war wegen der Überschwemmungen die Kühlanlage ausgefallen. Die dort gelagerten organischen Peroxide erwärmten sich, deswegen bestand Explosionsgefahr. Anwohner wurden aufgefordert, die Gegend zu verlassen. Schon in der Nacht zu Donnerstag kam es zu mehreren kleineren Explosionen und Bränden. Die französische Betreiberfirma rechnete mit weiteren Vorfällen.