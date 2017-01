17:10 Zweiter rechtsextremer Terrorverdächtiger in U-Haft

Karlsruhe - Nach dem Vorgehen gegen eine mutmaßliche Terrorgruppe von Rechtsextremen kommt auch der zweite Festgenommene in Untersuchungshaft. Gegen den 51-Jährigen habe ein Richter des Bundesgerichtshofs Haftbefehl erlassen, teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit. Demnach wurden bei dem Mann gestern Sprengstoff, diverse Waffen und Schussapparate sowie Munition sichergestellt. Sechs Beschuldigte sollen eine rechtsterroristische Vereinigung gegründet und Anschläge auf Juden und Flüchtlinge geplant haben.

16:59 Mehrere Festnahmen bei Anti-Terror-Einsatz in Österreich

Wien - Bei einem großen Anti-Terror-Einsatz in Österreich sind nach Angaben der Staatsanwaltschaft Graz elf Männer verhaftet worden. Acht Männer seien per Haftbefehl gesucht worden, bei drei weiteren Beschuldigten habe sich bei Vernehmungen der Tatverdacht erhärtet. Sie seien ebenfalls in Verwahrungshaft genommen worden. An der seit längerem geplanten Aktion in Wien und Graz waren über 800 Polizisten beteiligt. Laut bislang von offizieller Stelle unbestätigten Medienberichten versuchten die inhaftierten Männer, eine radikal-islamistische Organisation aufzubauen und Mitglieder zu rekrutieren.