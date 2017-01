Nachrichten-Ticker

20:48 Nächste Sammelabschiebung von Afghanen steht kurz bevor

Kabul - Die nächste Sammelabschiebung afghanischer Flüchtlinge aus Deutschland ist für den 24. Januar geplant. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Kabuler Regierungskreisen. 50 Afghanen sollen demnach auf dem Flug sein. Die zuständigen afghanischen Stellen hätten bisher aber nur Bruchstücke der Passagierliste erhalten, hieß es. Deshalb könne der Flug sich verzögern. Eigentlich hätte Kabul eine vollständige Liste vier Wochen vor dem Flug vorliegen müssen, damit die Identität der Passagiere überprüft und Papiere ausgestellt werden könnten.

20:46 Amoklauf an mexikanischer Schule - Schütze tot

Monterrey - Bei einem Amoklauf an einer Schule in Mexiko hat ein 15-Jähriger vier Menschen verletzt und sich selbst getötet. Der Jugendliche eröffnete bei dem Geschehen in Monterrey im Norden des Landes das Feuer auf eine Lehrerin und seine Mitschüler und schoss sich danach selbst in den Kopf. Er sei wenige Stunden nach der Tat seinen schweren Verletzungen erlegen, sagte ein Behördenvertreter. Die 24-jährige Lehrerin und zwei Schüler hätten Kopfschüsse erlitten und schwebten in Lebensgefahr. Ein weiterer Schüler wurde am Arm verletzt.

20:25 Schwere Erdbeben treffen Italien mitten im Schneechaos

Rom - Eine beispiellose Erdbebenserie hat fünf Monate nach dem verheerenden Beben von Amatrice erneut die Region in Mittelitalien erschüttert. Eine Leiche wurde unter den Trümmern eines Hauses gefunden, teilte der Zivilschutz mit. Die Einsatzkräfte arbeiteten wegen Massen an Schnee unter "extremen" Bedingungen. Ein Kind und dessen Mutter wurden unterkühlt, aber am Leben aus den Trümmern gerettet. Nach Angaben des Zivilschutzes könnte eine Person unter einer Lawine begraben worden sein, die durch die Erdbeben ausgelöst wurde.

19:49 Ehemaliger US-Präsident George H.W. Bush auf Intensivstation

Houston - Der frühere US-Präsident George H.W. Bush liegt wegen einer Lungenentzündung auf einer Intensivstation in einem Krankenhaus in Texas. Ärzte hätten seine Atemwege unter Narkose befreit, teilte Bushs Sprecher mit. Der Zustand des 92-Jährigen sei stabil. Er müsse aber zur Beobachtung auf der Intensivstation des Krankenhauses in Houston bleiben. Bush war von 1981 bis 1989 Vizepräsident unter Ronald Reagan und anschließend vier Jahre lang Regierungschef in Washington. Sein Sohn George W. Bush war von 2001 bis 2009 Präsident.