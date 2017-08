Italien Tote bei Erdbeben auf italienischer Urlaubsinsel Ischia

Nachrichten-Ticker

20:13 Spanische Polizei bestätigt Tod des gesuchten Imams

Barcelona - Der wegen der Terrorattacken in Spanien gesuchte Imam Abdelbaki Es Satty ist tot. Er sei bei der Explosion vergangenen Mittwoch in Alcanar südlich von Barcelona getötet worden, bestätigte der Polizeichef von Katalonien. In dem Haus in Alcanar sollen die Terroristen ihre Anschläge vorbereitet haben.

19:55 Taylor Swift postet rätselhaften Clip

Los Angeles - Die US-Sängerin Taylor Swift meldet sich nach einem mehrtägigen Blackout in ihren Social-Media-Profilen mit einem mysteriösen Videoclip zurück. Der Popstar postete auf Instagram und Twitter einen zehnsekündigen verzerrten Clip, der möglicherweise den Schwanz einer Schlange zeigt. Eine Erklärung dazu lieferte sie zunächst nicht. Am Freitag hatte Swift sämtliche Inhalte ihrer Profile in den sozialen Netzwerken gelöscht. Fans und Branchenkenner spekulierten, dass Swift möglicherweise neue Musik bekanntgeben werde.

19:54 Schulz attackiert Merkel - "Deutschland kann mehr"

Bremen - Mit Attacken auf Bundeskanzlerin Angela Merkel hat SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz seine bundesweite Wahlkampftour für die Bundestagswahl in knapp fünf Wochen eröffnet. In der großen Koalition seien viele Fragen oft auf den geschlossenen Widerstand des konservativen Blocks um Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer gestoßen. "Deutschland kann mehr, wenn ein Sozialdemokrat Bundeskanzler ist", sagte Schulz bei einem Wahlkampfauftritt in der SPD-Hochburg Bremen. "Nichts ist alternativlos, wie Angela Merkel behauptet. Das Gegenteil ist der Fall."

19:25 Gabriel will Demokratie-Bewegung in Türkei unterstützen

Perl - Bundesaußenminister Sigmar Gabriel hat sich dafür ausgesprochen, künftig mit denjenigen in der Türkei "eng zusammenzuarbeiten", die nicht auf der Seite des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan stehen. "Mehr als die Hälfte des Landes ist demokratisch gesinnt, die haben ihn nicht unterstützt", sagte er bei einer "Europapolitischen Schiffstour" mit dem saarländischen Spitzenkandidaten Heiko Maas in Perl. Die deutsch-türkischen Beziehungen bezeichnete Gabriel als "großen Schatz".

19:22 Totale Sonnenfinsternis verdunkelt Teile der USA

Washington - Die mit Spannung erwartete totale Sonnenfinsternis hat Teile der USA kurzzeitig verdunkelt. Die ersten begeisterten Zuschauer erlebten am Abend um 19.16 deutscher Zeit (Ortszeit: 10.16 Uhr), wie der Kernschatten des Mondes in Lincoln Beach (Oregon) die US-Westküste erreichte. Dabei wurde es für etwa zwei Minuten dunkel. Vom US-Bundesstaat Oregon aus zieht die totale Finsternis etwa 90 Minuten lang in einem etwa 100 Kilometer breiten Streifen über den Kontinent, um sich dann in den Atlantik zu verabschieden.