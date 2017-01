09:27 Betrunkener flüchtet 50 Kilometer auf der Autobahn vor Polizei

Halle - Ein betrunkener Autofahrer hat sich in Sachsen-Anhalt eine mehr als 50 Kilometer lange Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Drei Streifenwagen folgten dem Wagen in der Nacht von der Autobahn 38 bis auf die A143 bei Halle. Erst nach mehr als 50 Kilometern gelang es den Beamten, das Auto des 48-Jährigen zu stoppen. Dieser leistete heftigen Widerstand. Ihm mussten nach Angaben der Polizei Handfesseln angelegt werden. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als 1,8 Promille.

09:26 Weitere Tote aus Hoteltrümmern in Italien geborgen

Rom - Aus den Trümmern des verschütteten Hotels in Italiens Erdbebengebiet sind weitere Todesopfer geborgen worden. Die Zahl der Getöteten nach dem Lawinenunglück am Gran-Sasso-Massiv stieg auf zwölf, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Die Retter suchten weiter nach möglichen Überlebenden. Seit dem Lawinenabgang vergangenen Mittwoch werden noch 17 Menschen vermisst. Hoffnung war am Montag aufgekommen, nachdem die Einsatzkräfte drei Hundewelpen lebend gerettet hatten.

08:43 Höchstes britisches Gericht entscheidet im Brexit-Prozess

08:41 Acht Verletzte bei Zusammenstoß von Zug mit Lkw

Warendorf - Beim Zusammenstoß eines Regionalzugs mit einem Lastwagen sind im Münsterland acht Menschen leicht verletzt worden. Ein Lkw-Fahrer sei in Warendorf beim Wenden mit seinem Fahrzeug an einem Bahnübergang auf die Schienen geraten, teilte die Polizei mit. Der Sattelauflieger des Lasters stand nach ersten Erkenntnissen noch auf den Schienen, als sich am Montagabend die Schranken schlossen. Dann fuhr der Regionalzug in das Hindernis. Der Lastwagen-Fahrer und sein Beifahrer kamen ins Krankenhaus.