Jamaika Älteste Frau der Welt in Jamaika gestorben

Nachrichten-Ticker

00:44 Nach "Irma" nimmt Hurrikan "Maria" Kurs auf Karibikinseln

Miami - Tropensturm "Maria" ist im Atlantik zu einem Hurrikan erstarkt und steuert auf mehrere Karibikinseln zu, die vor nicht einmal zwei Wochen von "Irma" verwüstet worden waren. Für Guadeloupe, Dominica, St. Kitts, Nevis und Montserrat wurden bereits Hurrikan-Warnungen ausgegeben. Um 23.00 Uhr deutscher Zeit befand sich "Maria" 225 Kilometer nordöstlich von Barbados und entwickelte Windgeschwindigkeiten von 225 Stundenkilometern, wie das Hurrikan-Zentrum in Miami mitteilte. Den Angaben zufolge ähnelt ihr bisheriger Kurs dem von "Irma" stark.

00:26 Zwei Festnahmen nach Anschlag - Terrorwarnung zurückgestuft

London - Zwei Tage nach dem Anschlag auf die Londoner U-Bahn mit 30 Verletzten haben die britischen Behörden die höchste Terrorwarnstufe für das Land zurückgenommen. Das teilte Innenministerin Amber Rudd mit. Ein Anschlag gilt demnach nicht mehr als möglicherweise "unmittelbar bevorstehend", sondern nur noch als "hoch wahrscheinlich". Zuvor hatte die Polizei die Festnahme eines zweiten Verdächtigen mitgeteilt. Der 21-Jährige wurde im Westen Londons wegen Terrorverdachts in Gewahrsam genommen. Am Samstag war bereits ein 18-jähriger Mann am Hafen von Dover festgenommen worden.

00:23 Gabriel: USA, China und Russland müssen mit Nordkorea reden

Berlin - Im Streit über die Atomwaffen und Raketentests Nordkoreas regt Außenminister Sigmar Gabriel Gespräche mit dem Regime an. "Dazu müssen drei Mächte gemeinsam an den Tisch: die USA, China und Russland", sagte Gabriel der "Bild"-Zeitung. Es brauche "Visionen und mutige Schritte" nach dem Vorbild der Entspannungspolitik in den Zeiten des Kalten Krieges. Dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un müsse eine "eine andere Sicherheitsgarantie als die Atombombe" vor Augen geführt werden. Der Staatschef sei "eben nicht irre", sagte Gabriel. Er folge einer kühl überlegten Strategie.

23:27 Drama in Italien: Einjährige von zwei Pitbulls totgebissen

Flero - In Italien ist ein einjähriges Mädchen Medienberichten zufolge von zwei Pitbulls totgebissen worden. Das Kind, das mit dem Großvater alleine zu Hause war, habe zunächst im Garten mit den Hunden gespielt, sei dann aber attackiert worden, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa. Der Großvater habe noch versucht, die Tiere von dem Kind abzubringen, sei dabei aber selbst gebissen worden. Als die Polizei am Haus der Familie in der norditalienischen Gemeinde Flero eintraf, waren die Pitbulls noch immer so aggressiv, dass sie erschossen wurden.

23:26 Älteste Frau der Welt in Jamaika gestorben

Montego Bay - Die bislang älteste Frau der Welt ist tot. Die Jamaikanerin Violet Brown sei am Freitag im Alter von 117 Jahren in einem Krankenhaus in Montego Bay gestorben, berichtet die Zeitung "Jamaica Gleaner". Sie sei kurz zuvor wegen Herzrhythmusstörungen und Dehydrierung in die Klinik gebracht worden. Seit die Italienerin Emma Morano im April dieses Jahres gestorben war, galt Brown als die älteste Frau der Welt. Die am 29. November 1899 geborene Italienerin war ebenfalls im Alter von 117 Jahren gestorben.