Japan Deutliche Worte von UN-Generalsekretär Guterres zu Nordkorea

New York - Zum Auftakt der Generaldebatte bei den Vereinten Nationen hat UN-Generalsekretär António Guterres Nordkorea im Atomkonflikt mit deutlichen Worten kritisiert. "Millionen Menschen leben unter einem Schatten des Grauens", sagte Guterres mit Blick auf die Provokationen Pjöngjangs durch Atom- und Raketentests. Die Nordkoreaner müssten Hunger und schwere Verletzungen ihrer Menschenrechte erleiden. In der UN-Vollversammlung werden noch Reden unter anderem von US-Präsident Donald Trump, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan erwartet.

Düsseldorf - Der deutsche Einzelhandel wird immer mehr zur Zweiklassengesellschaft. Bei den meisten größeren Handelsketten klingeln dank der guten Konsumstimmung in Deutschland derzeit die Kassen. An vielen kleinen Fachhändlern geht die Kauflust der Bundesbürger dagegen spurlos vorbei. Sie leiden massiv unter der wachsenden Konkurrenz des Online-Handels. "Die Schere zwischen Groß und Klein geht im Einzelhandel immer weiter auseinander", fasste HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth das Ergebnis einer aktuellen Branchenumfrage des Handelsverbandes zusammen.

New York - 50 Jahre nach seiner Gründung steht das US-Musikmagazin "Rolling Stone" zum Verkauf. Der Herausgeber Jann Wenner will seinen Mehrheitsanteil an der Zeitschrift aufgeben, wie der 71-Jährige der "New York Times" sagte. "Ich liebe meinen Job, ich genieße ihn, ich habe ihn sehr lange genossen", erklärte er. Aber es sei klug, nun loszulassen. Wenner hatte das Magazin vor 50 Jahren gemeinsam mit seinem Freund und Mentor Ralph Gleason gegründet. In den folgenden Jahren entwickelte sich das Blatt zu einem Hort der Gegenkultur, auch dank des exzentrischen Autoren Hunter S. Thompson.