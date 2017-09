Japan Japanische Prinzessin Mako gibt Verlobung offiziell bekannt

Nachrichten-Ticker

12:14 Medien: Serbiens Tennis-Star Djokovic zum zweiten Mal Vater

Belgrad - Der serbische Tennis-Star Novak Djokovic ist zum zweiten Mal Vater geworden. Seine Frau Jelena habe am Abend in Monaco das Kind zur Welt gebracht, melden serbische Medien übereinstimmend. Das Mädchen werde auf den Namen Tara getauft. Der mit Spitzname "Nole" genannte Djokovic und seine Frau haben bereits einen Sohn Stefan, der in diesem Oktober drei Jahre alt wird.

11:51 Bahnarbeiter von Zug erfasst und schwer verletzt

Regensburg - Ein Bahnarbeiter ist in Regensburg in der Nacht von einem Zug erfasst und schwer verletzt worden. Der 65-Jährige hatte beim Absichern einer Baustelle nahe des Hauptbahnhofs die Gleise überquert. Trotz Schnellbremsung streifte der aus München kommende Regionalzug den Mann und schleuderte ihn durch die Luft. Während der Rettungsarbeiten blieb die Bahnstrecke München-Regensburg an der Unglücksstelle eineinhalb Stunden lang gesperrt. Warum der Arbeiter den durchfahrenden Zug nicht bemerkte, ist unklar.

11:49 Städte fordern vor Treffen mit Kanzlerin mehr Geld für ÖPNV

Berlin - Vor dem Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit vielen Bürgermeistern zum Thema Luftverschmutzung fordern die Städte mehr Geld für den öffentlichen Nahverkehr. Man werde daran erinnern, dass der Nahverkehr erheblich unterfinanziert sei, sagte Städtetags-Präsidentin Eva Lohse. Sie wird morgen im Kanzleramt dabei sein. Bund und Länder müssten sich finanziell deutlich stärker engagieren. Das sei nötig, um nachhaltig die Luftqualität zu verbessern und die Klimaziele einzuhalten, so Lohse.

11:46 Südkorea will Nordkorea nach Atomtest "komplett" isolieren

Seoul - Südkorea hat den Atomtest Nordkoreas aufs Schärfste verurteilt und noch härtere internationale Sanktionen gegen das Nachbarland gefordert. Seoul werde alle diplomatischen Maßnahmen ergreifen, um Nordkorea komplett zu isolieren, teilte die Regierung nach einer Dringlichkeitssitzung des nationalen Sicherheitsrats mit. Dazu werde Südkorea auch auf neue Sanktionen des UN-Sicherheitsrats hinwirken. Nordkorea zündete eine Wasserstoffbombe, mit der Interkontinentalraketen bestückt werden sollen.

10:58 Raumfahrerin Whitson und Kollegen kehren zur Erde zurück

Moskau - Die Rekord-Astronautin Peggy Whitson und zwei Kollegen sind wohlbehalten von der Internationalen Raumstation ISS zur Erde zurückgekehrt. Die Amerikaner Whitson und Jack Fischer sowie der russische Kosmonaut Fjodor Jurtschichin landeten planmäßig mit einer Sojus-Kapsel in der kasachischen Steppe. Whitson lächelte nach der Landung in die Kameras. In ihren 288 Tagen auf der ISS hat sie mehrere Rekorde aufgestellt: Keine Frau war länger am Stück im Weltraum, kein US-Astronaut hat je mehr Zeit außerhalb der Erde verbracht.