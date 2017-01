Nachrichten-Ticker

18:55 Nach Bunga-Bunga-Prozess: Berlusconi muss wieder vor Gericht

Rom - Der frühere italienische Ministerpräsident Silvio Berlusconi muss erneut vor Gericht - wegen des Verdachts der Zeugenbestechung. Es geht dabei um den Vorwurf, dass Berlusconi mehreren Frauen, die als Zeuginnen im "Ruby"-Prozess um Sexpartys mit minderjährigen Prostituierten geladen waren, bis vor wenigen Monaten Millionen an Schweigegeld gezahlt habe. Das Verfahren soll am 5. April in Mailand beginnen. Der Zeitpunkt ist besonders ungünstig für Berlusconi, da sich der Chef der Partei Forza Italia bei neuen Parlamentswahlen in Italien ein Comeback erhofft.

18:54 EU-Südstaaten fordern stärkeres Europa

Lissabon - Die EU-Südstaaten fordern vor dem Hintergrund von Krisen und Problemen weltweit ein "stärkeres und vereinteres Europa". Das sagte der gastgebende portugiesische Ministerpräsident António Costa zum Abschluss des zweiten Gipfeltreffens der sieben Länder in Lissabon. Die EU müsse für die Werte der Demokratie und des freien Handels eintreten. Rund viereinhalb Monate nach dem ersten Gipfel in Athen standen in Lissabon erneut die Themen Flüchtlinge, Sicherheit sowie Wirtschaft und Wachstum im Mittelpunkt der Gespräche.

17:54 Trump telefoniert mit Merkel - Abe reist nach Washington

Washington - US-Präsident Donald Trump hat erstmals mit Bundeskanzlerin Angela Merkel telefoniert. Das teilte sein Pressesprecher Sean Spicer mit, ohne aber zunächst Angaben über den Inhalt des Gespräches zu machen. Zuvor hatte der Republikaner auch ein Telefonat mit dem japanischen Regierungschef Shinzo Abe geführt. Darin habe der Präsident bekräftigt, dass die USA "eisern" an ihrer Verpflichtung festhielten, die Sicherheit Japans zu gewährleisten. Beide Seiten hätten den Wunsch, den bilateralen Handel zu verstärken. Abe werde am 10. Februar Trump im Weißen Haus besuchen.

17:50 Leipzig gewinnt Verfolgerduell, Bayern siegen, HSV verliert

Berlin - Aufsteiger RB Leipzig hat das Verfolgerduell der Fußball-Bundesliga gewonnen und der TSG Hoffenheim mit 2:1 die erste Saisonniederlage zugefügt. Damit hielten die Sachsen ihren Drei-Punkte-Abstand zu Tabellenführer Bayern. Die Münchner setzten sich im Nord-Süd-Klassiker ebenso knapp mit 2:1 bei Werder Bremen durch. Im Duell der Krisenclubs feierte der FC Ingolstadt mit dem 3:1 gegen den HSV einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf. Nach zuletzt drei Siegen verlor der VfL Wolfsburg 1:2 gegen den FC Augsburg. Schlusslicht Darmstadt 98 kassierte beim 1:6 gegen den 1. FC Köln die 13. Saisonniederlage.

17:06 Empörung nach Bundeswehr-Exzessen in Pfullendorf

Pfullendorf - Der Skandal um sexuelle Nötigung, Mobbing und Demütigungen in einer baden-württembergischen Kaserne hat Empörung und den Ruf nach massiven Konsequenzen für Verantwortliche ausgelöst. Es betreffe etliche Soldaten und Vorgesetzte, sagte Hans-Peter Bartels, der Wehrbeauftragte des Bundestages, der "Bild"-Zeitung. Es werde jetzt hart durchgegriffen. Ähnlich hatte sich zuvor Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen geäußert. In der Elite-Ausbildungskaserne in Pfullendorf gehen Bundeswehr und Justiz Hinweisen auf Gewaltexzesse und schwerwiegendes Fehlverhalten nach.