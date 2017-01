23:45 Trump und Merkel einig über Bedeutung der Nato

Berlin - US-Präsident Donald Trump hat eine gute Woche nach Amtsantritt gleich mit mehreren Staats- und Regierungschefs telefoniert. Bundeskanzlerin Angela Merkel und er waren sich dabei einig, wie wichtig das transatlantische Bündnis Nato ist. Die Nato bewahre Frieden und Stabilität, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung. Die ohnehin schon ausgezeichneten bilateralen Beziehungen wolle man in den nächsten Jahren noch vertiefen. Trump wird Anfang Juli zum G20-Gipfel nach Hamburg kommen. Er telefonierte unter anderem auch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin.

23:24 Gabriel und Ayrault vereinbaren noch engere Kooperation

22:45 Nach Trump-Dekret Muslime auf Flughäfen gestoppt

Washington - Nur Stunden nach dem von US-Präsident Donald Trump verhängten Einreisestopp sind Menschen aus muslimischen Ländern auf internationalen Flughäfen gestoppt worden. Auf dem New Yorker Kennedy Airport wurden zwölf Flüchtlinge festgesetzt, darunter ein Iraker, der früher in seiner Heimat für die US-Regierung gearbeitet hatte. Er wurde schließlich nach 15 Stunden freigelassen. Berichte über festgehaltene Flüchtlinge oder Migranten kamen auch aus San Francisco, Kairo und Amsterdam.

22:29 Merkel und Trump betonen Wert der Nato - G20-Gipfel mit Trump

Berlin - US-Präsident Donald Trump wird zum G20-Gipfel Anfang Juli in Hamburg kommen. Trump habe die entsprechende Einladung von Bundeskanzlerin Angela Merkel angenommen, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Abend mit. Der US-Präsident wiederum lud Merkel in die USA ein. Trump habe in dem ausführlichen Telefonat mit Merkel seine Freude ausgedrückt, sie bald in Washington zu begrüßen. Beide Politiker stellten in dem Gespräch die "fundamentale Bedeutung" der Nato für die Bewahrung von Frieden und Stabilität heraus.