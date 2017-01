Nachrichten-Ticker

05:16 Spitzenkandidat der Sozialisten in Frankreich wird bestimmt

Paris - In Frankreich bestimmen die Wähler heute beim Abschluss der Sozialisten-Vorwahl ihren Präsidentschaftskandidaten. Als Favorit gilt Ex-Minister Benoît Hamon, der in der ersten Runde am vergangenen Sonntag in Führung lag. Er steht für einen radikalen Bruch mit der verpönten Bilanz von Staatschef François Hollande. Hamons Konkurrent ist Ex-Premierminister Manuel Valls, der in Debatten die Politik der Hollande-Jahre verteidigte. Mit Teilergebnissen wird am Abend gerechnet.

04:49 Trump und Merkel: Nato ist wichtiges Bündnis

Berlin - Deutschland und die USA wollen ihre guten Beziehungen in den kommenden Jahren noch vertiefen. Das war eins der Themen im Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und Bundeskanzlerin Angela Merkel. Die bilateralen Beziehungen seien "ohnehin ausgezeichnet", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. Außerdem hoben beide die Bedeutung der Nato für die transatlantischen Beziehungen und die Bewahrung von Frieden und Stabilität hervor. Weitere Themen waren der Nahe Osten und die Beziehungen zu Russland.

04:07 Bürgerrechtler bremsen Einreisebann aus

New York - Bürgerrechtsorganisationen ist es gelungen, den verhängten Einreisestopp für viele Muslime in die USA auszubremsen. Medienberichten zufolge verfügte ein Gericht in New York, dass seit Freitag in den USA eingetroffene Flüchtlinge oder Besucher aus den vom Einreisebann betroffenen Ländern zumindest vorerst nicht in ihre Heimat zurückgeschickt werden dürfen. Demnach gilt die gerichtliche Entscheidung landesweit. Durch die Anordnung von US-Präsident Donald Trump waren viele Muslime an Flughäfen in Gewahrsam genommen worden.

03:47 Bundeswehrskandal: Politiker kritisieren Informationspolitik

Berlin - Im Skandal um sexuelle Nötigung und Demütigungen in einer Bundeswehr-Kaserne rügen Verteidigungspolitiker die schleppende Informationspolitik der militärischen Führung. "Wieder einmal wurde das Parlament nicht rechtzeitig informiert, obwohl die Fakten schon seit einiger Zeit bekannt waren", sagte der SPD-Experte im Bundestag, Rainer Arnold, unter anderem der "Stuttgarter Zeitung". Agnieszka Brugger, Grünen-Bundestagsabgeordnete, sagte der "Schwäbischen Zeitung", das Ministerium habe schon Monate davon gewusst.

03:29 US-Medien: Teilsieg gegen Trumps Einreiseverbote vor Gericht

