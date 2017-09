Kanada Französische A380 mit Triebwerksschaden in Neufundland notgelandet

Nachrichten-Ticker

22:50 USA: Keine Hinweise auf Gesprächsbereitschaft Nordkoreas

Washington - Die USA haben nach Angaben ihres Außenministeriums keine Hinweise darauf, dass Nordkorea an Gesprächen über eine Denuklearisierung interessiert ist. Das betonte Sprecherin Heather Nauert und bestätigte zugleich, dass US-Diplomaten mehrere offene Kanäle zur Kommunikation mit Mitgliedern der nordkoreanischen Führung hätten. Zuvor hatte US-Außenminister Rex Tillerson erstmals mitgeteilt, dass die USA im Konflikt um das nordkoreanische Atom- und Raketenprogramm in direktem Kontakt mit Pjöngjang stünden.

22:41 Französische A380 mit Triebwerksschaden in Neufundland notgelandet

Paris - Eine A380 der französischen Fluggesellschaft Air France ist nach einem Triebwerksschaden auf dem Weg von Paris nach Los Angeles in Kanada notgelandet. Die Fluggesellschaft sprach in einer Mitteilung von einem "schweren Schaden" an einem der vier Triebwerke. Die Crew setzte daraufhin nach Angaben eines Airline-Sprechers ein "Mayday" ab und leitete den Großraumflieger zum Flughafen Goose Bay in Neufundland um. Das weltgrößte Passagierflugzeug landete sicher auf dem kanadischen Airport, alle 520 Menschen an Bord blieben unversehrt. Wie es zu dem Schaden kam, war noch unklar.

21:50 Verletzte nach Tribünenunglück in Amiens

Amiens - Ein Zwischenfall auf einer Zuschauertribüne hat am Abend für den Abbruch des französischen Erstligaspiels zwischen SC Amiens und OSC Lille gesorgt. Weil ein Sicherheitsgeländer nach einem Torjubel zusammenbrach, stürzten Zuschauer von der Tribüne. Nach Angaben der Rettungskräfte wurden dabei 18 Personen verletzt, drei davon schwer. Die verletzten Gästefans aus Lille mussten anschließend auf Tragen aus dem Stade de la Licorne in Amiens gebracht werden.

21:49 Zahl der Erdbeben-Toten in Mexiko steigt auf 360

Mexiko-Stadt - Elf Tage nach dem schweren Erdbeben der Stärke 7,1 in Mexiko ist die Todeszahl auf 360 gestiegen. Allein in der Millionenmetropole Mexiko-Stadt seien 219 Menschen umgekommen. Das teilte der Koordinator des mexikanischen Zivilschutzes mit. Mexiko wurde im September innerhalb von 16 Tagen von drei schweren Erdbeben heimgesucht. Das Land liegt in einer der am stärksten gefährdeten Erdbebenregionen der Welt. Das Beben am 19. September traf insbesondere Mexiko-Stadt - in der mexikanischen Hauptstadt stürzten 38 Gebäude ein, rund 1800 weitere wurden beschädigt.

20:45 Lkw fährt in Stauende - Ein Toter und zahlreiche Verletzte

Malchow - Bei einem schweren Unfall an einem Stauende auf der Autobahn 19 in Mecklenburg-Vorpommern ist ein Mann ums Leben gekommen. Insgesamt 19 Menschen wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Lastwagenfahrer scheinbar ungebremst auf einen am Stauende stehenden Wagen aufgefahren. Der Sattelschlepper hatte Metallrohre geladen. Die Autobahn 19 wurde auf Höhe der Anschlussstelle Malchow in Fahrtrichtung Rostock gesperrt.