Nachrichten-Ticker

09:46 Zwei Salafisten wegen Terrorverdachts festgenommen

Göttingen - Die Polizei hat möglicherweise einen bevorstehenden Terroranschlag verhindert und in Göttingen zwei Männer aus der salafistischen Szene festgenommen. Es handele sich um einen 27-jährigen Algerier und einen 23-jährigen Nigerianer, teilten die Polizei in Göttingen und das niedersächsische Innenministerium mit. Zu den genauen Plänen der beiden Männer wollte eine Göttinger Polizeisprecherin zunächst nichts sagen. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius bewertete den Einsatz als "sehr wichtigen Schlag gegen die Szene".

12:47 Merkel spricht mit Richard Gere über Lage in Tibet und China

Berlin - Kanzlerin Angela Merkel hat sich mit dem US-Schauspieler Richard Gere über die Menschenrechtslage in der zu China gehörenden Bergregion Tibet ausgetauscht. Merkel habe mit Gere "über die Lage in der Region" gesprochen, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit. Das Treffen im Kanzleramt in Berlin dauerte nach dpa-Informationen etwa eine dreiviertel Stunde - und damit länger als die geplanten 30 Minuten. Der 67 Jahre alte Gere ist Vorsitzender der "International Campaign for Tibet".

12:45 Tausende Beschäftigte des öffentlichen Diensts im Warnstreik

Hamburg - Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes der Länder haben sich erneut Tausende Beschäftigte an Warnstreiks beteiligt. Unter anderem legten in Nordrhein-Westfalen Mitarbeiter der Universitätskliniken Essen, Köln und Düsseldorf die Arbeit nieder. Ein Verdi-Sprecher sagte, die Notfallversorgung sei aber gesichert. In Hamburg versammelten sich nach Gewerkschaftsangaben rund 3000 Menschen, um ihrer Forderung unter anderem nach sechs Prozent mehr Lohn Nachdruck zu verleihen. Bestreikt wurden dort Schulen und Hochschulen, aber auch Bezirksämter und Behörden.

12:02 Bad Aibling erinnert an Zugunglück

Bad Aibling - Mit Glockengeläut und Blumengebinden an der Gedenkstätte ist an die zwölf Toten und Dutzenden Verletzten des Zugunglückes vor einem Jahr in Bad Aibling erinnert worden. Auch an der Unfallstelle selbst lagen Blumen, vor einem schlichten Holzkreuz brannten Kerzen. Für den Abend ist an der Gedenkstätte nahe der Unfallstelle eine ökumenische Andacht geplant. Beim Zusammenstoß zweier Nahverkehrszüge am 9. Februar 2016 waren 12 Menschen ums Leben gekommen, 89 wurden verletzt.

11:53 Italien kooperiert in Flüchtlingskrise stärker mit Tunesien

Rom - Italien will in der Flüchtlingskrise stärker mit Tunesien zusammenarbeiten, um die illegale Migration über das Mittelmeer Richtung Europa einzudämmen. Eine Woche nach einer ähnlichen Regierungsvereinbarung mit Libyen verständigten sich Außenminister Angelino Alfano und sein tunesischer Kollege Khmaies Jhinaoui auf eine stärkere Kooperation. Alfano bezeichnete die Absichtserklärung nach der Unterzeichnung in Rom als "wichtigen Schritt vorwärts im Kampf gegen illegale Migration, Menschenhandel und in der Grenzsicherung".