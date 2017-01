Nachrichten-Ticker

16:43 Bund-Länder-Gespräche über "Digitalpakt" für Schulen gestartet

Berlin - Bund und Länder haben Verhandlungen über die Zukunft der digitalen Bildung in Deutschland aufgenommen. Nach Plänen von Bundesbildungsministerin Johanna Wanka sollen alle 40 000 Schulen innerhalb von fünf Jahren mit IT-Infrastruktur für insgesamt fünf Milliarden Euro ausgerüstet werden. Während der Bund das Geld ab 2018 zur Verfügung stellen will, sollen sich die für Schulpolitik zuständigen Länder unter anderem um pädagogische Begleitung und gemeinsame technische Standards kümmern.

16:42 Kölner Ring auf Platz 1 der am stärksten befahrenen Autobahnen

Bergisch Gladbach - Der Kölner Ring hat in der Rangliste der am stärksten befahrenen Autobahnabschnitte Deutschlands den Berliner Stadtring überholt. Das ergab die Straßenverkehrszählung 2015 der Bundesanstalt für Straßenwesen. Auf dem Spitzenplatz landete der Abschnitt der A 3 zwischen dem Kreuz Köln-Ost und dem Dreieck Köln-Heumar mit durchschnittlich 171 200 Fahrzeugen pro Tag. Platz zwei belegte der Abschnitt der A 100 in Berlin zwischen Alboinstraße und Tempelhofer Damm.

16:21 Air-Berlin-Deal steht: Lufthansa erhöht Druck auf Piloten

Bonn - Die Lufthansa kommt bei ihrer Neuausrichtung voran. Heute gab das Bundeskartellamt dem Dax-Konzern grünes Licht dafür, 38 Jets aus der Flotte des angeschlagenen Konkurrenten Air Berlin zu mieten. Mit dessen Großaktionär Etihad wurden darüber hinaus Kooperationsprojekte verabredet. Zuhause erhöht das Management den Druck auf die Piloten. Es warnte vor den Konsequenzen eines zu hohen Tarifabschlusses infolge der laufenden Schlichtung. Man müsse dann darüber nachdenken, anstehende Investitionen nicht mehr in die Lufthansa-Kerngesellschaft zu lenken, sagte Vorstandsmitglied Hohmeister der dpa.

16:13 Arnstein trauert um sechs Teenager

Arnstein - Nach dem entsetzlichen Fund von sechs Toten in einer Gartenlaube herrscht Trauer in Arnstein. "Es ist für uns ein schwerer Schicksalsschlag, so viele junge Menschen zu verlieren", sagte der Zweite Bürgermeister, Franz-Josef Sauer. Am Sonntagvormittag hatte ein besorgter Vater in dem kleinen Ort in Unterfranken in seinem Gartenhäuschen die Leichen der sechs jungen Menschen im Alter von 18 und 19 Jahren entdeckt. Unter den Opfern sind auch sein Sohn und seine Tochter. Eine heute angeordnete Obduktion der Toten könnte Aufschluss über die Todesursache geben.

16:02 Springsteen verurteilt US-Einreiseverbote in Konzert

Berlin - Rockstar Bruce Springsteen hat die von Donald Trump verhängten Einreiseverbote in die USA in einem Konzert in Australien kritisiert. "Heute wollen wir mit den Tausenden Amerikanern, die an Flughäfen und überall im Land protestieren, unsere Stimmen erheben", sagt der Sänger in einem Videoausschnitt des Konzerts in Adelaide. "Amerika ist eine Nation von Einwanderern, und wir finden das undemokratisch und fundamental unamerikanisch", sagte Springsteen weiter. Im Anschluss spielte er den Song "American Land", der von Einwanderern handelt.