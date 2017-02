Kandern (ag). Die Weihnachtsaktionen des Werberings Kandern gingen im vergangenen Dezember einher mit einem ganz besonderen Foto-Shooting. In einer festlich geschmückten Bude konnten sich Einzelpersonen, Familien oder auch Gruppen mit dem Weihnachtsmann, alias Joachim Walter, fotografieren lassen.

Die Idee von Fotografin Sabine Arnold kam gut an, und am Ende konnten durch die Aktion 850 Euro eingenommen werden. Der Betrag wurde von den Kanderner Gewerbetreibenden auf 1000 Euro aufgerundet und nun – wie vorher angekündigt – dem Förderverein für krebskranke Kinder in Freiburg übergeben.

Zur Spendenübergabe kam Claus Geppert von der Geschäftsstelle des Familienzentrums nach Kandern und berichtete über die Arbeit des Vereins. 73 Betten stehen im Elternhaus, zumeist für die Mütter erkrankter Kinder und jüngere Geschwisterkinder zur Verfügung. Die Familien versorgen sich dort selbst und unterstützen sich auch gegenseitig.

Das besondere Augenmerk des Vereins gilt den Geschwisterkindern, die in dieser Situation oft nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie bräuchten. Mit ihnen wird bei Bedarf auch therapeutisch gearbeitet.

Der Verein versucht, den Eltern aber auch Hoffnung und Vertrauen in die Medizin zu geben. „Denn insgesamt liegen die Heilungschancen bei über 75 Prozent und somit gar nicht so schlecht“, berichtete Geppert. „Wir geben den Familien Tipps, wie sie sich am besten mit der Situation arrangieren können.“ Für die Geschwisterkinder werden Ausflüge in den Europa Park oder zur Kletterwand in Emmendingen organisiert.

Und woher bekommt der Verein sein Geld? Hauptsächlich über viele Spenden wie die aus Kandern, berichtete Geppert, aber auch Testamente und von Gerichten angeordnete Bußgelder spielen eine Rolle. Der Verein hat einen ehrenamtlichen Vorstand und freiwillige Helfer, die eine Aufwandsentschädigung erhalten.