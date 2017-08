Kandern 50 Wohnungen an der Kander

Von Alexandra Günzschel

In dem Gebiet zwischen dem Bahnhof Kandern und der Kander soll Wohnbebauung entstehen. Dies gab am Montag in der Gemeinderatssitzung Alfred Munz bekannt. Er ist der neue Eigentümer des Areals, auf dem sich derzeit noch das Sägewerk Kandern befindet. Auch das Nachbargrundstück hat er sich bereits gesichert.

Kandern. Auf den 5500 Quadratmetern Fläche in zentraler Lage entlang der Kander möchte Munz fünf Mehrfamilienhäuser mit jeweils zehn Wohneinheiten errichten. Die genauen Pläne will er nun in Zusammenarbeit mit seinem Architekten Klaus Zimmermann bis Ende des Jahres erarbeiten. Er sei aber auch bereit, auf Wünsche der Stadt einzugehen, betonte er.

Der Gemeinderat revanchierte sich mit einem Vertrauensvorschuss. Denn eigentlich standen für das Gebiet „Am Bahnhof“ die Aufstellung eines Bebauungsplans sowie der Beschluss über eine Veränderungssperre auf der Tagesordnung. Beides wurde vertagt.

Munz sicherte im Gegenzug zu, mit der Stadt im Gespräch zu bleiben und keine Bauanträge einzureichen. Gemeinsam möchte man nun zu einer Einigung kommen, bevor dann, schon aufgrund der Größe des Vorhabens, ein Bebauungsplan aufgestellt wird.

Gemeinderätin Kaja Wohlschlegel brachte die Ausgangslage so auf den Punkt: „Wir brauchen Wohnungen und haben jemanden, der uns etwas entwickeln würde.“ Wie viele ihrer Ratskollegen schlug sie deshalb vor, sich das Konzept erst einmal anzusehen.

Dabei hatte Munz ursprünglich andere Pläne: Noch immer ist er auf der Suche nach einem geeigneten Bauhof für sein mittlerweile komplett in Riedlingen ansässiges Baugeschäft Munz. Nur mit großen Schwierigkeiten und problematischen Auflagen bekam er einen Bauhof im Riedlinger Gewerbegebiet genehmigt.

Nach Gesprächen mit Stadt, Landratsamt und Umweltschutzbehörde zeichnete sich jedoch ab, dass auf dem Areal des ehemaligen Sägewerks, das er für knapp eine Million Euro erworben hat, ähnliche Probleme zu erwarten wären. Deshalb will er sich nun doch lieber wieder in Riedlingen nach einer geeigneten Halle für seine Maschinen umsehen.

In der Kernstadt entlang der Kander soll stattdessen Wohnbebauung entstehen. Die detaillierte Planung steht zwar noch aus; ein paar Ideen hat Munz aber schon: So soll im Bereich des Sägewerks auf 3000 Quadratmetern eine Tiefgarage mit bis zu 80 Plätzen gebaut werden. Der Zugang wäre dann beim Wendehammer am Bahnhof. Von dort aus wird dann auch die Erschließung der neuen Wohnhäuser erfolgen.

Entstehen sollen in den kommenden vier Jahren bis zu 50 Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen sowie Penthouse-Wohnungen, alle altersgerecht. Für kurze Wege hat Munz eine Fußgänger-Brücke über die Kander im Sinn. Es wäre auch möglich, dort Einzelhandel zu integrieren, sagt er. Und sollte sich die Stadt zum Beispiel eine Begegnungsstätte wünschen: Für Vorschläge sei er offen.

