Kandern (bn). Die Ausstellungssaison 2016 im Kanderner Heimat- und Keramikmuseum neigt sich allmählich dem Ende zu. Zur vorletzten Abendführung durch die aktuelle Sonderausstellung, die der Töpferei Fritz & Sohn gewidmet ist, wird am Donnerstag, 22. September, ab 19 Uhr eingeladen. In dieser Töpferei erprobte einst auch August Macke bei seinen Besuchen in Kandern keramische Formen und Dekore.

Hermann Hakenjos, profunder Kenner der Kanderner Hafner- und Keramiker-Geschichte, vermittelt den Besuchern alles Wissenswerte über die einst bedeutende Töpferei, die Ende des 19. Jahrhunderts die Anregungen des (ebenfalls einige Jahre in Kandern tätigen) bedeutenden Jugendstil-Künstlers Max Laeuger aufgriff, und in ihrer Produktion schrittweise den Wandel von der Hafnerware zur Kunstkeramik vollzog. Veranschaulicht wird dieser Wandel an rund 60 Unikaten aus der Werkstatt Fritz. Als Vergleichsobjekte ausgestellt sind auch einige Laeuger-Vasen.

1919 endete die Existenz der Töpferei Fritz abrupt, nachdem sowohl der Vater als auch der Sohn nacheinander innerhalb eines Monats verstarben.

Der Führung durch die Sonderausstellung am Donnerstagabend schließt sich ein Besuch in der Werkstatt von Sabine Kluge an, die in vierter Generation die Töpferwerkstatt Hakenjos weiterführt.