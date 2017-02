Wer hätte das gedacht: Die Zunftabende der Chanderner Brezele Buebe werden auch in diesem Jahr wieder im „Närrischen Büffel“ gefeiert. „Wir sind wieder hier, in unserem Revier“ gab deshalb die hoch erfreute Narrenschar am Samstag zur Premiere zum Besten, die im vergangenen Jahr eigentlich schon Abschied genommen hatte. Doch das war nur der Auftakt zu einem grandiosen, gut vierstündigen Programm, bei dem ein Höhepunkt den anderen jagte.

Kandern. Wieder einmal zeigten sich die Narren sehr zuvorkommend gegenüber dem Bürgermeister. Um einen langwierigen Prozess abzukürzen, hatten sie ihm kurzerhand ein „Leitbild“ erstellt, das Oberzunftmeister Johann Albrecht feierlich überreichte. Christian Renkert – er hatte die Haare schön – war komplett von den Socken.

Mit Oliver Kugel ging es dann einmal quer durchs politische (Welt-)Geschehen. da war es gut, dass man wenigstens das von Alt-Burgi Bernhard Winterhalter ersonnene Motto hatte: „Mir nämme alles mit Humor“.

Mit dem Gardemarsch wurde dann beschwingt übergeleitet zu Ausscheller Klaus Schultz, der wieder eine Menge zu proklamieren hatte. So erklärte er die Hauptstraße zur Einbahnstraße und gab auch gleich die Zeiten bekannt, wann in die eine und in die andere Richtung gefahren werden darf. An ganz besonderen Feiertagen darf jeder fahren, wie er will.

Trösten konnte er den FC Kandern: Bald seien die Fußballer in der untersten Klasse angekommen, dann könne es nur noch besser werden.

Klare Anweisungen gab es für die Bauhofsmitarbeiter als erste Amtshandlung nach ihrem Umzug ins alte Sparkassengebäude. Sie sollen dort nach Geld suchen, das das Kreditinstitut vielleicht vergessen hat.

Einen kurzweiligen Bericht über sein Praktikum bei der Stadt mit eher gemächlichen Kollegen hatte Thomas Argast in petto. Eigentlich könne er nichts, musste er gleich beim Einstellungsgespräch zugeben. „Das ist nicht toll, unsere Führungspositionen sind schon alle voll“, bekam er daraufhin zu hören.

Von schlimmen Unfällen berichteten danach die „schrägen Gumsle“. „Tagelang ging ich nicht aus dem Haus. denn ich sah wie Quasimodo aus“, sangen sie begleitet von Markus Kern an der Gitarre, der das Stück auch geschrieben hatte.

Seinen 20. Auftritt in Folge hatte in diesem Jahr der „Burgi a. D.“, Bernhard Winterhalter. Mit seinen Erzählungen aus dem Leben als Pensionär hatte er schnell die volle Aufmerksamkeit eines merklich amüsierten Publikums. Besonders schön: Sein Schwank über das Nichtstun, mit dem er am Tag zuvor nicht ganz fertig geworden war. Oberzunftmeister „Albi“ lobte Winterhalter als Glücksfall für die Zunftabende.

Das Dreigestirn mokierte sich unter anderem über die „Amigos aus (dem stinkenden) Hammerstein“. Die Retourkutsche von „Amigo“ Markus Kern ließ nicht lange auf sich warten.

Und schließlich pfiffen die „Spatzen“ wieder so einiges von den Dächern. Kaum ein Missgeschick war ihnen verborgen geblieben.

Der Showtanz leitete über zu einem besonderen Höhepunkt, dem Potpourri. Die Gesangseinlagen über das lokale und weltpolitische Geschehen kamen diesmal passenderweise direkt aus dem Kindergarten. „Die Türkei in Not, der Präsident ist ein Idiot“ lautete ein Refrain, ein weiterer widmete sich ironisch „Donald, Donald, dem Retter des Abendlands“. Mit der Beschwörung „Oh, Stadtmusik, wo sind deine Musikanten?“, wurde aktuelles Stadtgeschehen aufgegriffen

Das Herrenballett und die „Oldies“ als Ägypterinnen sorgten mit ihren Tanzeinlagen für Abwechslung zwischen den Redebeiträgen.

Zum Schluss hatte Johann Albrecht mit einer seiner Figuren noch mal die Lacher auf seiner Seite, die sich mit herzerfrischender Dümmlichkeit und bestechender Fettnäpfchen-Trittsicherheit durchs Leben lavieren.

Prolog: Oliver Kugel; Gardemarsch: Jana Sütterlin, Selina Albrecht, Anna Merten, Elisa Enßlin, Sarah Längin und Olivia Hennig; Ausscheller: Klaus Schultz; Praktikant: Thomas Argast; Schräge Gumsle: Iris Hüttlin, Katja Sütterlin, Susi Klaile und Markus Kern; Pensionär: Bernhard Winterhalter; Dreigestirn: Andreas Kiefer, Thomas Wengert und Klaus Schultz; Spatzen: Katja Sütterlin, Beate Wengert, Silke Kiefer und Nadja Roser; Showtanz: Laura Klaile, Laura Hennig, Sarah Längin, Olivia Hennig und Anna Schailin; Potpourri: Markus Kern, Oliver Kugel, Manfred Waslowski, Uli Kiefer, Patrick Albrecht, Thomas Wengert, Edgar Stüber, Andreas Kiefer, Johann Albrecht, Peter Roser, Klaus Schmidt und Klaus Schultz; Herrenballett: Patrick Albrecht, Jakob Summ, Benjamin Pfaffmann, Alex Domagala, Sascha Lörscher, Patrick Skorupa, Dominik Triebel und Lukas Oettlin; Albi: Johann Albrecht; Oldies: Marika Lauer, Karin Frahm, Daniela Kohler, Brigitte Barth, Katja Sütterlin, Iris Hüttlin und Silvia Denz.