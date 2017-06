Kandern Abschlusskonzerte stehen bevor

Aus wirtschaftlichen Gründen und aufgrund mangelnder Spendeneinnahmen hat „TeachBeyond“ Deutschland entschieden, die SchallWerkStadt (SWS) zum Ende des Monats zu schließen (wir haben berichtet).

Kandern-Holzen. Die SchallWerkStadt in Holzen ist eine Musikakademie, die Musikern und Christen über drei Studiengänge künstlerische Entwicklungsmöglichkeiten bot. Die Akademie befindet sich derzeit im sechsten Ausbildungsjahr und hat an die hundert junge Musiker aus fünf Ländern ausgebildet.

Die Räumlichkeiten auf dem Gelände in Holzen werden als Büroräume der Administration des Trägers zugeführt. Dieser hat seine Verwaltungsbüros zum Teil in der Tonwerkestraße und in den Räumen der Black Forest Academy (BFA) in der Hammersteinstraße in Kandern.

Die Schließung der SchallWerkStadt sei „eine der schwersten Entscheidungen seines Lebens“, sagt Geschäftsführer Frank Moll. Dieser Schritt sei jedoch nötig gewesen, um das Überleben des Gesamtwerks TeachBeyond nicht zu gefährden.

Das Leitungsteam der SWS trägt die Idee eines ganzheitlichen Ausbildungszentrums für junge Künstler weiter auf dem Herzen und ist von dessen Relevanz überzeugt. Es wird im nächsten Studienjahr an einem „Konzept 2.0. SWS“ feilen. Ziel ist dabei, einen neuen Träger zu finden.

Die 24 Studentinnen und Studenten haben mit ganzer Kraft daran gearbeitet, das Abschlussfestival am Wochenende, 16. und 17. Juni, im Burghof vorzubereiten. An den beiden Abenden, Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr, werden Nachwuchskünstler zu hören sein. Die Studierenden, die das letzte Jahr an der SWS arbeiteten, kommen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Authentische Persönlichkeiten präsentieren ihr musikalisches Schaffen als Ergebnis erlebter kreativer Gemeinschaft.

Leben auf Bühne bringen

Im Burghof-Foyer wollen sie nun Leben auf die Bühne bringen und ihr erarbeitetes Repertoire aus dem Unterricht präsentieren. Am Freitag, 16. Juni, gibt es Einzelperformances, Duos, Trios, ganze Bandbesetzungen, Instrumentals mit bekannten und neuen zeitgenössischen Songs sowie Eigenkompositionen. Am Samstag, 17. Juni, erwartet den Zuhörer ein Showcase der vier gecoachten Bands. Zusammen mit ihren Coaches haben die Künstler groovige Arrangements aus den Bereichen Top 40, Pop und Rock, Jazz und Singer-Songwriter erarbeitet. Darunter sind auch eingängige Eigenkompositionen, die Einblick in das tägliche Leben der Songwriter geben.