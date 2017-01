Kandern (jut). Im Technischen Ausschuss in Kandern lieferte der Antrag auf Baugenehmigung zum Neubau von sechs Wohnungen mit Carports an der Feuerbacher Straße 9 den Anlass für eine längere Diskussion. Denn ein Neubau in altem Bestand sollte sich in diesen einfügen. Beim geplanten Gebäude, das mit zwei Vollgeschossen und einem Attikageschoss, sprich mit Flachdach, geplant ist – umliegend haben die Häuser Satteldächer – aber erscheint das schwierig und stellt einen Grenzfall dar, denn die Grundstücksfläche wird in großem Umfang überbaut und zudem für Zufahrten befestigt.

Für den Neubau muss ein Gebäude samt Schuppen abgebrochen werden. Zudem muss eine private Brücke über den Lippisbach, von der aus die Stellplätze 4 und 6 zu erreichen sind, genutzt werden – hier gilt es. das Überfahrtsrecht sicherzustellen, bevor die Bauarbeiten starten. Und: Die Stellplätze 5 und 6 liegen nahe am Lippisbach, deshalb ist die Wasserbehörde des Landratsamtes zu beteiligen. Die Grundflächenzahl ergäbe bei dem Bauvorhaben zudem einen Wert von 0,88 – die Grundflächenzahl für Dorf- und Mischgebiete liegt aber bei höchstens 0,6, bei reinen Wohngebieten sogar nur bei 0,4. Allerdings sind laut einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts Grundflächenzahl und Geschosszahl bei einem Bauvorhaben im Innenbereich nicht entscheidend, solange sich das neue Gebäude in die Umgebung einfügt. Entscheidend ist dabei, wie das Gebäude von außen her wahrnehmbar ist, was Größe, Grundfläche und Höhe angeht.

„Die geplante Bebauung ist schon sehr massiv“, stellte Bürgermeister Christian Renkert fest. Nach Überzeugung der Verwaltung weist die Gebäudegröße, die in Anspruch genommene Wohnfläche und das Verhältnis zur Freifläche ein Missverhältnis auf. Es sei auch nicht statthaft, dass die Terrasse am Gebäude die Grenze zum benachbarten Flurstück von 2,50 Meter nicht einhält, meinte Renkert. Zusätzlich muss der Abstand zum Lippisbach größer werden, denn das Gewässer könnte ausgebaggert werden beziehungsweise am Ufer könnten Reparaturen nötig werden. Festgelegt wurde, dass das neue Gebäude fünf Meter Abstand zum Bach einhalten muss. Günter Lenke stellte fest, dass es grundsätzlich zu begrüßen sei, wenn im Stadtgebiet Wohnungen entstehen. Das Einvernehmen der Gemeinde wurde erteilt unter der Einschränkung, dass die Terrasse einen Abstand von 2,5 Metern zur benachbarten Grundstücksgrenze einhalten muss. Mit zwei Enthaltungen wurde der Beschlussvorschlag angenommen. Bei einem krassen Missverhältnis müsse man die Entscheidung überdenken.