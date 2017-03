Kandern Auch bei der Versammlung im Einsatz

Von Reinhard Cremer

Die Mitglieder der sieben Abteilungen der Freiwilligen Feuerwehr Kandern trafen sich am Samstagabend zur Hauptversammlung in der Tannenkircher Gemeindehalle. Aufgrund eines schweren Verkehrsunfalls zwischen Kandern und Riedlingen (siehe nebenstehenden Polizeibericht) waren währenddessen mehrere Kameraden im Einsatz.

Kandern-Tannenkirch. Unter anderem konnte Gesamtkommandant Günter Lenke den Dienstherrn der Wehr, Kanderns Bürgermeister Christian Renkert, den stellvertretenden Kreisbrandmeister Dietmar Fink und dessen Vorgänger Werner Schmid, Reiner Jacob vom Kreisfeuerwehrverband, den Leiter der Integrierten Leitstelle, Volker Degener, sowie Peter Müller, Leiter des Polizeipostens Kandern, begrüßen.

Ganz auf der Höhe der Technik lieferten Kommandant Günter Lenke, die Ersthelfergruppe, Jugendfeuerwehr und Altersabteilung ihre Berichte in einer PowerPoint-Präsentation ab. Rückblick Günter Lenke berichtete von einem einsatzreichen Jahr. Zu 114 Einsätzen musste die Feuerwehr ausrücken, zu 47 die First-Responder-Gruppe. Dazu zählten auch technische Hilfeleistungen, davon sechs Mal mit Menschenrettung.

Allen in Erinnerung bleiben wird der Einsatz in Wollbach, bei dem ein in die Hochwasser führende Kander gefallener Junge nur noch tot geborgen werden konnte.

Am 1. Juni wurde das neue Feuerwehrgerätehaus in Kandern offiziell in Betrieb genommen. 1000 Tage war die Wache 3 übergangsweise Im Käppele untergebracht.

Die Beschaffung der Einsatzbekleidung konnte abgeschlossen werden. Im April soll der neue MLF (Mittleres Löschfahrzeug) für Holzen geliefert werden. Für einen MTW (Mannschaftstransportwagen) für Wollbach wurde ein Zuschussantrag gestellt. Zahlreiche Übungen, Lehrgänge und Sitzungen vervollständigten das Jahresprogramm der Abteilungen.

Ersthelfergruppe Arben Djokaj berichtete aus der Ersthelfergruppe (First Responder). Diese Gruppe überbrückt bei Notfallpatienten die Zeit bis zum Eintreffen eines Notarztes oder des Rettungsdienstes. Die 16 Aktiven mussten zu 47 Einsätzen ausrücken. Djokaj lobte die gute Zusammenarbeit mit den übergeordneten Rettungskräften und dem Rettungshubschrauber Basel.

Jugendfeuerwehr Die Jugendfeuerwehr besteht aus den Gruppen Kandern mit 29 und Wollbach mit acht Jugendlichen, berichtete deren neuer Leiter Kai Stüber. Neben ständigem Üben, wie zum Beispiel der Reblanddeck­übung mit 80 Jugendfeuerwehr-Mitgliedern in Wintersweiler, nahm der Nachwuchs mit unterschiedlichem Erfolg an der Leistungsspange und einem Pokalwettkampf teil.

Ausflüge und sonstige Aktivitäten brachten Abwechslung und förderten den Zusammenhalt der Jugendlichen. Finanzen Kassierer Markus Brunner berichtete von einem in finanzieller Hinsicht zufriedenstellend verlaufenen Jahr, da die Ausgaben hinter den Einnahmen zurückgeblieben waren.

Kim Wagner folgt Benjamin Mielke als Kassenprüfer.n Über Ehrungen und Beförderungen sowie die Grußworte berichten wir gesondert.