Nichts ist so beständig wie der Wandel. Diese Binsenweisheit gilt auch für den Markgräfler Trachtenverein Kandern, der sich seit 30 Jahren mit beständigem Erfolg der heimischen Brauchtumspflege widmet.

Kandern. Verbunden ist diese Zeit mit vielen schönen Erinnerungen an regelmäßige eigene Veranstaltungen, wie dem 19. „Liechtgang“ am letzten Sonntag oder das „Kaffichränzli“, das bis 2015 so manchen trüben Novembertag aufhellte. Im voll besetzten Bürgersaal im Bibelis erinnerte Vorsitzender Fred Wehrle in einer bilderreichen Rückschau an die vielen schönen Stunden, die zahlreichen Beteiligungen an auswärtigen Brauchtumsfesten, an Rundfunk- und Fernsehauftritte, an so manche Auszeichnung und informative trachtenkundliche Ausstellung, aber auch an traurige Momente, wenn es galt, verdiente Mitglieder zur letzten Ruhe zu geleiten. Ebenso an zeitweilige personelle Engpässe, die unter anderem zur Aufgabe der Kindergruppe zwangen und die Volkstanzgruppe dezimierten.

All diese Ereignisse und Aktivitäten belegten aber nicht zuletzt die ungebrochene Erneuerungskraft eines Vereins, der seine Zielsetzungen mit Ambition und Einfallsreichtum verfolgt. Dass dabei der seit 30 Jahren amtierende Vorsitzende selbst und seine Frau Saskia die beharrlich treibenden Kräfte auf diesem anhaltenden Erfolgskurs sind, wurde bei den umfangreichen Würdigungen und Ehrungen des Abends (wir berichten noch gesondert) deutlich herausgestellt.

Im Übrigen war der Liechtgang wie immer ein unterhaltsames Beisammensein bei volkstümlichem Sang und Klang, heiter-besinnlichen Wortbeiträgen und bodenständigen kulinarischen Freuden mit rosinenreichem Gugelhopf, feinem Zopfgebäck und den legendären „Schmalzschnitten“, für deren Zubereitung Brunhilde Winkler ungeteiltes Lob entgegennehmen durfte. Mit Elfriede Huettlin am Piano erfreuten die Trachtenträgerinnen und -träger eingangs mit dem Markgräflerlied „Nu Fründ, was saisch denn Du drzue“ und im weiteren Verlauf mit den Mitsing-Volksliedern „Wenn ich ein Vöglein wär“, „Sah ein Knab‘ ein Röslein stehn“ und „Stehn zwei Stern…“ sowie mit Vertonungen der Mundartgedichten „Wäg un Ziel“ von Helene Zapf-Beydeck sowie „Mii Markgräflerland“ (Melodie: Werner Wißner) und „E Chrüsli Wii“ von Hansfrieder Geugelin.

Zeitweilig assistierte der Pianistin auch Akkordeon-Musikant Thomas Volk, der zusammen mit dem Kuhglocken-Duo Schauinsland dem Liechtgang die instrumentalen Glanzlichter aufsteckte. Auf 49 unterschiedlich gestimmten Glocken interpretierten Gabriele Malm und Wolfgang Bauer mit staunenswerter Perfektion populäre Volks- und Schlagerweisen, darunter „Die Mühle im Schwarzwäldertal“, „Fliege mit mir in die Heimat“, ein böhmischer Ländler und der Ernst-Mosch-Hit „Bis bald“ sowie als stürmisch geforderte Zugabe „Sierra Madre“.

Vierter im Bunde des Gastensembles aus der Freiburger Region war Bariton-Spieler Johann Francz.

Die Regie des traulichen Beisammenseins im Zeichnen heimischer Brauchtumspflege oblag wieder der zweiten Vorsitzenden und Heimatdichterin Christa Heimann, die mit ihren poetischen Neujahrswünschen dem Abend einen weiteren besinnlichen Akzent hinzufügte.