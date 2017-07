Kandern Autofahrer fällt auf Betrüger rein

Nachrichten-Ticker

23:16 Mindestens 78 Tote bei Verkehrsunfall in Zentralafrika

Bangui - Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Zentralafrikanischen Republik sind mindestens 78 Menschen getötet worden. Zudem seien rund 70 Menschen verletzt, sagte am späten Abend ein Sprecher eines Krankenhauses. Ein Lastwagen sei in der Nähe der zentral gelegenen Stadt Bambari von der Straße abgekommen. Grund für den Unfall waren demnach technisches Versagen und zu viele Menschen auf dem Lastwagen. Die meisten der Opfer seien Händler aus Bambari gewesen, die auf dem Weg zum wöchentlichen Markt im rund 60 Kilometer nördlich gelegenen Ort Maloum unterwegs gewesen seien.

22:59 Nordkorea-Krise: USA und Südkorea demonstrieren Stärke

Washington - Nach dem ersten Test einer Interkontinentalrakete durch Nordkorea haben die USA militärische Stärke demonstriert. Als Warnung an den Machthaber Kim Jong Un hielten die Streitkräfte der USA und Südkoreas eine gemeinsame Raketenübung ab. Bei einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats in New York kündigte US-Botschafterin Nikki Haley zudem eine Resolution mit "schärferen internationalen Antworten" an. Auch Außenminister Rex Tillerson kündigte "härtere Maßnahmen" gegen Pjöngjang an. Die Führung in Nordkorea drohte den USA mit weiteren Waffentests.

22:52 Dow kaum verändert

New York - Nach dem Unabhängigkeitstag hat die Wall Street auf der Stelle getreten. Wegen anhaltender politischer Unsicherheiten wollte keine rechte Kauflaune aufkommen. Für Zurückhaltung sorgte dabei der jüngste Raketentest Nordkoreas. Der Dow Jones Industrial ging nach einer feiertagsbedingten Pause unweit seines Schlusskurses vom Montag ins Ziel. Am Ende stand der Leitindex knapp mit 0,01 Prozent im Minus bei 21 478,17 Punkten. Der Euro zeigte sich zur Wochenmitte nur wenig verändert. Im US-Handel kostete die Gemeinschaftswährung zuletzt 1,1343 Dollar.

22:04 Sonderzug mit hunderten G20-Gegnern gestartet

Basel - Ein Sonderzug mit hunderten Demonstranten gegen den G20-Gipfel ist am Abend in der Schweiz in Richtung Hamburg gestartet. Nach geplanten Zwischenstopps in Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen wird er am Vormittag in der Hansestadt erwartet. Laut Veranstalterangaben gab es vor der Abfahrt ausgiebige Kontrollen der Bundespolizei. Diese teilte am Abend mit, dass sie insgesamt 210 Personen kontrolliert und dabei Gasmasken, Mundschutze und Schutzbrillen sichergestellt habe. Insgesamt 33 Personen sei die Einreise verweigert worden.

22:02 "Welt": Menschenrechtsgerichtshof fordert Stellungnahme wegen Yücel

Berlin - Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat die türkische Regierung einem Bericht der "Welt" zufolge aufgefordert, eine Stellungnahme zum Fall des inhaftierten Journalisten Deniz Yücel abzugeben. Das teilte das Gericht Yücels Rechtsanwalt in einem Schreiben mit, das der Zeitung nach eigenen Angaben vorliegt. Yücel hatte Anfang April beim EGMR Beschwerde gegen seine Inhaftierung eingelegt. Die Stellungnahme der türkischen Regierung sei eine wesentliche Voraussetzung für eine Entscheidung des Gerichts.