Kandern Bald steht Kandern wieder Kopf

Die Vorbereitungen für die „Chanderner Nationalfeiertage“ laufen bei den Organisatoren und Vereinen auf Hochtouren.

Kandern. Denn in einer Woche steht wieder der Festreigen, bestehend aus Reitturnier, Rossmärt und Budenfest, in Kandern an.

Reitturnier

Wie in den vergangenen Jahren wird für die Reitsportler und Zuschauer an allen drei Tagen ab Freitag, 8. September, ein interessantes und abwechslungsreiches Turnier geboten mit gehobenem Springsport, das zwei Springprüfungen der Klasse M (zwei Sterne) beinhaltet, sowie mehreren Springprüfungen für die Nachwuchsreiter.

Rossmärt

Obligatorisch ist der am Montag, 11. September, stattfindende traditionelle „Chanderner Rossmärt“. Er ist nicht nur ein Ausklang, sondern gleichzeitig ein nochmaliger Höhepunkt der Pferdesporttradition in Kandern. Die Veranstaltung beginnt um 9 Uhr. Zur Vorstellung kommen Reit- und Sportpferde, Hobby- und Freizeitpferde, Kleinpferde und Ponys, Zuchtstuten und Zuchtfamilien sowie Kutschen (landwirtschaftliche und andere Anspannungen).

Budenfest

Umrahmt wird das Turnier vom Budenfest (siehe auch Info-Kasten) in der Innenstadt. Alle beteiligten Vereine und Gruppierungen bieten wieder ein vielfältiges Angebot an Unterhaltung, Speisen und Getränken. Das musikalische Angebot wird zusätzlich für Stimmung auf dem Blumenplatz sorgen. Offizieller Beginn ist am Samstag, 9. September, um 16.30 Uhr mit dem Eröffnungskonzert und um 17 Uhr mit dem Fassanstich durch Bürgermeister Christian Renkert.

Die Helfer

Von allen fleißigen Helfern und engagierten Organisatoren ist während dieser Tage und schon lange Zeit im Vorfeld größter Einsatz gefordert, damit den Besuchern des Reitturniers, des Rossmärts und des Budenfests schöne Tage geboten werden können.

Für das Reitturnier ist vom Reitclub Kandern mit seinen Mitgliedern und vielen Helfern eine große Aufgabe zu bewältigen. An den vier Tagen sind sehr viele Arbeitsstunden für einen reibungslosen Ablauf in und um das Turnier erforderlich.

Das Budenfest wird durch 14 Vereine gestaltet. Mit mehr als 600 Helfern sind diese in fünf Schichten von Samstag bis Montag beinahe rund um die Uhr im Einsatz.

Während des Budenfestaufbaus ist der Bereich Blumenplatz / An der Fischermühle ab Dienstag, 5. September, ab 16 Uhr voll gesperrt. Für den Abbau bleibt der Bereich bis Dienstag, 12. September, 20 Uhr gesperrt.

Verkehrshinweise

Der Innenstadtbereich ist ab Freitag, 8. September, 19 Uhr bis Dienstag, 12. September, 17 Uhr für den Straßenverkehr gesperrt.

Parkflächen stehen beim Bahnhof, Schulzentrum, Rathaus sowie auf den Parkplätzen von Hieber und Penny zur Verfügung, in diesem Jahr jedoch nicht auf dem Tonwerke-Areal.

Während des Reitturniers wird der Fuß- und Radweg zwischen der Einmündung Papierweg und dem FC-Sportplatz voll gesperrt.

Kandertalbahn: Am Budenfestsonntag, 10. September, verkehrt die Kandertalbahn. Die Dampfzüge fahren ab Kandern um 9.10, 13 und 16 Uhr und ab Haltingen um 10.15, 14.15 und 17 Uhr. Zusätzlich fährt um 19 Uhr ab Kandern der Dieseltriebwagen nach Haltingen und wieder zurück.

Samstag, 9. September: 15 Uhr: Öffnung der Buden; 16.30 Uhr: Eröffnungskonzert der Dampfmusik Wollbach; 17 Uhr: Fassanstich durch Bürgermeister Christian Renkert;

20 Uhr: Es spielen die Kapellenberg Musikanten

Sonntag, 10. September: 10 Uhr: Gottesdienst auf dem Blumenplatz; 10.30 Uhr: Öffnung der Buden; 11 Uhr: Frühschoppenkonzert mit dem Akkordeon-Orchester Fischingen; 14 Uhr: Kinderbudenfest vor der Stadtkirche

Montag, 11. September: 10 Uhr: Öffnung der Buden; 20 Uhr: Unterhaltung mit den Kapellenberg Musikanten