Kandern Bald wieder ein Jugendraum

Damaskus - Bei einem Luftangriff auf eine Moschee nahe der Großstadt Aleppo im Norden Syriens sind Aktivisten zufolge mindestens 42 Menschen getötet worden. Bei den meisten Opfern handele es sich um Zivilisten, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Dutzende Menschen seien verletzt worden. Unklar war zunächst, wer für den Angriff verantwortlich ist. In der Region fliegen regelmäßig Jets der syrischen und russischen Luftwaffe Angriffe. Auch die US-geführte internationale Koalition greift in Syrien immer wieder extremistische Gruppen an.

New York - An den US-Börsen hat es an neuen Impulsen gefehlt. Der Dow Jones Industrial scheiterte früh an der hohen Hürde von 21 000 Punkten, an der ihn die Kräfte verließen. Am Ende gab der Leitindex knapp um 0,07 Prozent auf 20 934 Zähler nach. Der Euro blieb gefragt. Mit zuletzt 1,0766 US-Dollar knüpfte er am Tag nach dem US-Zinsentscheid an seine jüngsten Gewinne an.