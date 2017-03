Kandern Bauarbeiten zur Mensaerweiterung sind voll im Gang

Nachrichten-Ticker

23:47 Haas scheidet in Miami gegen Tschechen Vesely aus

Miami - In seinem Abschiedsjahr ist Tommy Haas beim Tennis-Turnier in Miami in der ersten Runde ausgeschieden. Der 38-Jährige verlor gegen den Tschechen Jiri Vesely nach großem Kampf mit 7:6, 3:6 und 5:7. Dem 15 Jahre jüngeren Vesely gelang im dritten Satz kurz vor Schluss das entscheidende Break. Haas hatte angekündigt, seine Karriere in diesem Jahr zu beenden.

23:46 Telefonat mit May: Merkel spricht Briten ihr Beileid aus

Berlin - Kanzlerin Angela Merkel hat mit der britischen Premierministerin Theresa May telefoniert und ihr und allen Briten ihre Anteilnahme ausgesprochen. Das teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Abend per Twitter mit. Gleich nach dem Anschlag vor dem Parlament in London hatte Merkel erklärt, dass Deutschland im Kampf gegen jede Form von Terrorismus "fest und entschlossen an der Seite Großbritanniens" stehe. Nach jüngsten Angaben von Scotland Yard erhöhte sich die Zahl der Toten auf fünf - unter ihnen ist auch der Angreifer.

22:54 Podolski trifft im Abschiedsspiel: Deutschland schlägt England 1:0

Dortmund - Ausgerechnet Lukas Podolski in seinem Abschiedsspiel hat Fußball-Weltmeister Deutschland einen 1:0-Heimsieg gegen England beschert. Der 31 Jahre alte Kapitän erzielte am Abend vor 60 109 Zuschauern in Dortmund in der 69. Minute ein Traumtor für die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw. Podolski führte die DFB-Auswahl in seinem 130. und letzten Länderspiel als Kapitän an und erzielte seinen 49. Treffer für die Nationalmannschaft.

22:24 Theresa May: Terrorattacken "krank und verkommen"

London - Die britische Premierministerin Theresa May hat den Doppelanschlag beim Parlament in London als "krank und verkommen" verurteilt. Die Menschen in Großbritannien würden Terror niemals nachgeben, das Leben werde wie gewohnt weitergehen, sagte May bei einer Ansprache am Mittwochabend in London. "Morgen früh wird das Parlament zusammentreten wie immer." Bei den Attacken wurden vier Menschen getötet und 20 verletzt als ein Angreifer mit einem Auto in Fußgänger raste und einen Polizisten mit einem Messer attackierte. Der Täter wurde von Beamten erschossen.

20:50 Meereis der Arktis - Erneut Negativrekord

Boulder - Jedes Jahr kurz vor Ende des Winters erreicht das Meereis der Arktis seine größte Ausbreitung, doch die Eisdecke war zu diesem Zeitpunkt noch nie so klein wie 2017. Sie habe sich nur auf 14,42 Millionen Quadratkilometer ausgebreitet, teilten die US-Raumfahrtbehörde Nasa und die Klimabehörde NSIDC mit. Das sei die geringste Maximal-Ausdehnung seit Beginn der Messungen vor 38 Jahren. Bereits in den beiden vergangenen Jahren waren Negativrekorde aufgestellt worden. Ursache für die geringe Ausbreitung 2017 seien ein warmer Herbst und Winter in der Arktis gewesen.