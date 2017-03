Kandern Bedenken wegen Stellplätzen

Zwei Nachtragsgesuche zu benachbarten Bauvorhaben an der Schul- und an der Rathausstraße in Wollbach beschäftigten den Ortschaftsrat teils recht lange. Beide Objekte gehören zum dortigen Gastronomieanwesen.

Kandern-Wollbach. Im ersten Fall sollte ein Ökonomiegebäude ursprünglich in ein Zweifamilienhaus umgewandelt werden. Laut Nachtrag soll jetzt daraus ein Einfamilienhaus entstehen. Grundsätzliche baurechtliche Einwände gab es in diesem Fall zwar nicht, aber offene Fragen hinsichtlich der Zahl der Stellplätze und Berücksichtigung anderer Vorschriften.

Da sich dazu am heutigen Donnerstag Kanderns Technischer Ausschuss noch äußern und über die Einhaltung der Vorschriften die Baurechtsbehörde wachen muss, gab es für das Dorfgremium jedoch auch keinen triftigen Grund, seine Zustimmung zu versagen. Eine Gegenstimme wurde trotzdem zu Protokoll gegeben.

Im Laufe der Sitzung wurde zudem bekannt, dass seitens der Angrenzer privatrechtliche Einwände geltend gemacht werden. Einmal, weil unmittelbar an der Grundstückgrenze eine Wärmepumpe platziert werden soll, von der die Einsprecher Lärmbelästigung befürchten. Zum anderen, weil für das bisherige Stall- und Scheunengebäude, das jetzt Wohnhaus werden soll, noch ein altes Überfahrtsrecht auf das Nachbargrundstück besteht. Gewährt wurde das vor langer Zeit, um bäuerlichen Fuhrwerken die Zufahrt zu erleichtern.

Altes Überfahrtsrecht für Fuhrwerke

Der betroffene Nachbar geht indes davon aus, dass dieses Recht bei der jetzt geplanten Umnutzung des ehemaligen Stall- und Scheunengebäudes hinfällig sein dürfte. Darüber zu befinden war allerdings auch nicht Sache des Ortschaftsrats. Vielmehr wird das von der zuständigen Behörde des Landratsamts entschieden. Ortsvorsteher Max Sütterlin empfahl dem Einsprecher deshalb, sich noch während der Anhörungsfrist dorthin zu wenden.

Auch beim zweiten Nachtragsgesuch, bei dem es um einen Neubau mit acht Wohneinheiten geht, wurden im Gremium vorwiegend Bedenken wegen ausreichender Stellplätze geäußert, zumal die vorgesehene Tiefgarage baulich verändert und der ganze Komplex um 60 Quadratmeter reduziert werden soll. Baurechtlich begründete Einwände oder sonstige Entscheidungsbefugnisse dazu hatte der Ortschaftsrat freilich auch hier nicht. Mit zwei Gegenstimmen und vier Enthaltungen drückte er jedoch sein Unbehagen über das Vorhaben aus.