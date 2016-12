Noch ist das Jahr nicht zu Ende. Doch schon jetzt kann das Kanderner Kino mehr als 11 000 Besucher vermelden. „Ein sehr gutes Ergebnis“, freut sich Katharina Walter, Vorsitzende des Trägervereins Kommunales Kino Kandern. Rekordjahr bisher war 2014 mit rund 12 000 Kinogängern. Ein schöner Erfolg für den Kinoverein, der im kommenden Jahr auf sein zehnjähriges Bestehen zurückblicken kann.

Kandern. Seinen Anteil an diesem Erfolg hatte auch wieder die Reihe „Der besondere Film“ mit insgesamt 1220 Besuchern im gerade zu Ende gegangenen zweiten Halbjahr 2016. Die Reihe mit ausgewählten Filmen an jedem zweiten Donnerstag gibt es bereits seit 2008. Im Jahresdurchschnitt wurden die Filme von 85 Personen besucht.

Publikumsliebling im zweiten Halbjahr war die romantische französische Komödie „Birnenkuchen mit Lavendel“. 700 Besucher kamen zu den fünf Aufführungen, die erste war mit 257 Kinogängern sogar ausverkauft.

Ebenfalls gut an kam die Tragikomödie „Ein Mann namens Ove“, die am Freitag ein zweites Mal gezeigt wurde.

Noch recht neu im Programm ist die „Doku am Donnerstag“ in der Reihe „Der besondere Film“. Die beiden Dokumentationen „No Land’s Song“ (35 Besucher) und „Hello, I am David“ (22 Besucher) waren allerdings eher wenig gut besucht.

Einen größeren Anteil am sehr guten Gesamtergebnis haben in diesem Jahr die Standardfilme, die an den Wochenenden laufen. Besonders erfolgreich waren „Frühstück bei Monsieur Henri“, der für insgesamt 489 Besucher viermal gezeigt wurde, sowie „Willkommen bei den Hartmanns“ mit bisher 350 Besuchern. Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag wird die deutsche Komödie mit Flüchtlingsthematik jeweils um 20.15 Uhr wiederholt.

Bei den Kinderfilmen am Sonntagnachmittag kamen „Findet Dorie“ (139 Zuschauer) und „Ice Age 5“ (112 Zuschauer) am besten an.

Eingestellt wird der Versuch, am Freitag ab 18 Uhr Filme speziell für Jugendliche ab zwölf Jahren zu zeigen, damit es für sie nicht so spät wird. Das Angebot wurde zu schlecht angenommen.

Aus rund 40 Filmen hat der achtköpfige Vorstand nun das neue Programm für das erste Halbjahr 2017 ausgewählt, das am 5. Januar beginnt. Die Auswahl der 15 Filme erfolgte oft nur anhand der fünfminütigen Trailer und nach ausgiebigen Diskussionen. So oft wie möglich nutzt Katharina Walter ihre Karte vom Hauptverband deutscher Filmtheater, um Filme vorab kostenlos anzusehen. Von einigen riet sie danach ab.

Bei der Auswahl wollte man zum einen den Geschmack des Publikums treffen, so dass französische Komödien auch diesmal gut vertreten sind, zum anderen aber auch Ungewöhnliches bieten, wie zum Beispiel einen Film aus Kirgisien über ein Nomadenvolk, eine Dokumentation über Männer in finnischen Saunen sowie das Drama „Frantz“ in Schwarz-Weiß.

Für April ist außerdem ein Themenwochenende zu berühmten Musikgruppen wie den „Beatles“ oder auch „Genesis“geplant. Die Feierlichkeiten zum zehnjährigen Bestehen des Kinovereins sollen im November stattfinden.