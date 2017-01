Kandern. Der Anmeldezeitraum zur Ferienbetreuung im Schuljahr 2017/2018 in der Grundschule Kandern beginnt am Montag, 16., und läuft bis zum 31. Januar. Nachdem die Betreuung im Schuljahr 2016/17 aufgrund geringer Teilnehmerzahl nicht zustande gekommen ist, startet die Grundschule einen neuen Versuch.

Die Ferienbetreuung findet an den folgenden 26 Tagen statt: In den Sommerferien vom 27. Juli bis zum 18. August und vom 5. bis 8. September (insgesamt 15 Tage), in den Herbstferien vom 30. Oktober bis 3. November (drei Tage) und in den Osterferien vom 26. März bis 6. April 2018 (acht Tage). Tägliche Betreuungszeit ist täglich von 7 bis 14 Uhr. Es kann nur das gesamte Ferienpaket mit 26 Tagen gebucht werden.

Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Kinder, primär Grundschulkinder und danach bis zum Alter von zwölf Jahren, beschränkt. Auch auswärtige Kinder können sich anmelden – bevorzugt werden Kinder aus Kandern sowie berufstätiger oder alleinerziehender Eltern, danach werden die Plätze in der Reihe der weiteren Anmeldungen vergeben.

Das Kosten betragen für das gesamte Schulferienprogramm 292,80 Euro. Für weitere Kinder, die zeitgleich teilnehmen, gibt es Ermäßigungen. Der Betrag kann in drei Raten gezahlt werden. Zu diesen Konditionen kann das Ferienprogramm allerdings nur durchgeführt werden, wenn die maximale Teilnehmerzahl von 30 Kindern erreicht wird. Die Stadt Kandern als Schulträger stellt die Räumlichkeiten unentgeltlich zur Verfügung.

Die verbindliche Anmeldung zum Programm erfolgt über die Stadtverwaltung Kandern, Cornelia Flury (Erdgeschoss, Zimmer 10 oder per E-Mail an: cornelia.flury@kandern.de).