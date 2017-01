In welche Richtung sich die Stadt weiterentwickeln will, ist dieser Tage die zentrale Frage in Kandern. Den Leitbildprozess begleiten Bürgermeister Christian Renkert und Moderatorin Sabine Graf.

Kandern. „Wir müssen sehen, wo wir hinwollen“, sagte Renkert gestern im Rahmen eines Pressegesprächs. Es gelte zu überprüfen, entlang welcher Entwicklungsleitlinien die Ziele Kanderns verschärft werden sollen, erklärte er.

Es existiert ein Leitbild aus dem Jahr 2000, das sich mit den Themen Gesamtort, Fremdenverkehr, Landschaft sowie Handel und Gewerbe beschäftigte. Diese Themen hätten auch nach wie vor Bedeutung, müssten jedoch angepasst und erweitert werden. „Diese Punkte sollen nicht verloren gehen, sondern den neuen Begriffen zugeordnet werden“, informierte Graf.

Die Unterpunkte des neuen Leitbilds heißen Landwirtschaft und Strukturpolitik, Verkehr, Siedlungsentwicklung sowie Bildung, Soziales und Kultur. Am Donnerstag, 19. Januar, findet eine Veranstaltung für alle interessierten Bürger statt. „Dort sollen Grundlagen entstehen“, sagte Renkert. Zur Diskussion stehe, was übernommen oder geändert werden soll. Auch die Ergebnisse der Bürgerbefragung im vergangenen Jahr werden mit einfließen, schließlich hätten sich damals konkrete Punkte ergeben. Anschließend folgt die Vertiefung: Kleingruppen besprechen die einzelnen Aspekte und erarbeiten, welche Themen realisiert werden könnten und welche Maßnahmen sich ergeben. Die Veranstaltung soll offen gehalten werden. „Eventuell entstehen auch noch mehr Punkte“, meinte Renkert.

„Wir wollen in verschiedene Förderprogramme hineinkommen“, sagte er außerdem, und nannte die Agglomeration Basel im Hinblick auf die Kandertalschiene, ILEK (Integriertes ländliches Entwicklungskonzept) hinsichtlich Infrastruktur wie Wegebau und ELR (Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum) für die Förderung privater und kommunaler Entwicklungen. Dafür brauche es auch die Bürgerbeteiligung. „Wir prüfen dann, welche Ergebnisse in welches Programm passen würden“, erklärte der Bürgermeister.

Sabine Graf aus Tannenkirch, die das Büro „Konzepte für Betriebe“ führt, ist nicht nur für die Moderation, sondern auch für die Strukturierung zuständig. „Ich sorge dafür, dass alle Meinungen aufgenommen werden, auch unbequeme“, betonte sie. „Es war uns wichtig, dass jemand mitmoderieren kann, der Erfahrung hat“, sagte Renkert. Auch die örtliche Sachkompetenz solle genutzt werden. „Sie kennt die Verhältnisse.“

Graf erstellt nach der Bürgerbeteiligung eine Dokumentation, anschließend wandert das Thema in den Gemeinderat für die weiteren Prozesse, also was wo umgesetzt und gefördert werden könnte.

Die Informationsveranstaltung zum Leitbildprozess für alle interessierten Bürger findet am Donnerstag, 19. Januar, ab 20 Uhr im Sitzungssaal des Kanderner Rathauses statt.