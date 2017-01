Jede Menge neue Veranstaltungen verspricht die langjährige VHS-Leiterin Monika Albrecht bei der Vorstellung des neuen Programms der Volkshochschule Kandern für das Frühjahr-/Sommersemester 2017. Anmeldungen werden ab heute entgegengenommen.

Kandern. Für Monika Albrecht ist das kommende Semester, das im März beginnt, auch ihr letztes. Sie wird die Volkshochschule Ende März verlassen (wir berichten noch ausführlich). Im Vorwort des neuen VHS-Programmhefts nimmt sie daher Abschied und wünscht der VHS Kandern, die in vier Jahren auf ihr 100-jähriges Bestehen zurückblicken kann, für die Zukunft alles Gute.

Die langjährige VHS-Leiterin ist optimistisch, dass ihre Nachfolge zur Zufriedenheit aller geregelt werden kann. Es seien schon Bewerbungen eingegangen, wusste sie zu berichten. Die Bewerbungsfrist für die 50 Prozent-Stelle läuft noch bis zum 15. Februar. Andrea Voitl, zuständig für Verwaltung und Anmeldungen, bleibt der VHS Kandern erhalten.

Beide hoffen nun auf einen Anmeldungsschub für die rund 120 Angebote von 70 Dozenten. Denn kurzfristige Anmeldungen kommen oft zu spät und führen dazu, dass Veranstaltungen, die eigentlich hätten stattfinden können, abgesagt werden müssen. Die nachfolgende Aufführung legt den Fokus auf neue beziehungsweise einmalige Angebote.

Vorträge

Einen einführenden Vortrag zur Claude Monet-Ausstellung in der Fondation Beyeler hält der Kunstpädagoge Karlheinz Beyerle am Mittwoch, 15. März, 19.30 Uhr. „Danach braucht man keine Führung mehr“, verspricht Monika Albrecht.

Neu sind auch die Vorträge von Nicole Michels zur richtigen Ernährung von Katzen (Dienstag, 28. März und Dienstag, 4. April) sowie von Hunden (Dienstag, 2. Mai, und Dienstag, 9. Mai).

Exkursionen und Lernerlebnisse

Bei den beliebten Basel-Exkursionen gibt es wieder Neues zu entdecken. So führt Michael Koschmieder in unbekannte kuriose Altstadtgässchen (Sonntag, 21. Mai), und mit dem „Grabmacherjoggi“, Roger Jean Rebmann, erlebt man Altbasel diesmal „Unter Engeln und Madonnen“ (Sonntag, 25. Juni).

Einen Kräuterstadtbummel durch Kandern bietet Sigrun Hecker an (Samstag, 29. April), und mit Markus Wursthorn kann man wilde Waldtäler im Sulzbachtal durchstreifen (Sonntag, 7. Mai).

Die Feuerwehr Kandern möchte Laien das Feuerlöschen näher bringen (Mittwoch, 26. April). Und Fotograf Rolf Pressel gibt einen Workshop zur Bedienung von Digitalkameras (Sonntag, 2. Juli).

Kochkurse

Bei den Kochkursen bietet Sabine Vogel in diesem Jahr einen Abend unter der Überschrift „Leichte Sommerküche“ an (Dienstag, 4. Juli).

Nach längerer Zeit wieder im Programm ist die thailändische Küche mit Kursleiterin Monique Chaiyavan (Dienstag, 16. Mai).

Kreativ werden

Gleich zwei neue Kreativkurse bietet Monique Chaiyavan an: eine Zirkus- und Bewegungswerkstatt für Kinder (Mittwoch, 15. März) sowie Ostereier gestalten mit Wachsbatik nach alter sorbischer Tradition (Dienstag, 28. März).

Seinen Spieltrieb wiederentdecken kann man mit Andreas Eyhorn (Samstag, 25. März)

Kooperationen

Kooperationen der VHS Kandern bestehen unter anderem mit der VHS Steinen, der Werksiedlung St. Christoph und der Tanzschule Kandern.

In Kooperation mit der Werksiedlung wird ein Kurs in Swinggolf, „der kleinen Schwester des Golfens“, angeboten (Samstag, 8. Juli).

Unter den vielen Angeboten der Tanzschule sticht Cheerleading/Gardetanz für Kinder und Jugendliche als neu heraus. Und in Steinen findet eine Lesung mit dem Autor Ralf H. Dorweiler statt (Mittwoch, 22. März).

Gesundheit/Bewegung

„Qi Gong der fünf Wandlungen“ heißt ein neuer Kurs von Maria Lake. Im Mittelpunkt steht dabei die traditionelle chinesische Medizin.

Zum zweiten Mal in Folge wird außerdem ein Eutonie-Kurs angeboten. Dabei geht es um einen achtsameren Umgang mit sich selbst.

Neu sind außerdem die Chi Yoga-Kurse der Heilpraktikerin Karin Uma Heck.

Um sinnliche Selbsterfahrung durch Rhythmus geht es bei einem neuen Kursangebot von Raphael Schwaier.

Sprachen

Die VHS Kandern bietet wieder Sprachkurse in Englisch, Spanisch, Französisch und Italienisch an. Drei Englisch-Kurse am Morgen richten sich vor allem an ältere Teilnehmer. Auch Spanisch für den Urlaub wird angeboten.

Fit am Computer

Neue Computerkurse beschäftigen sich mit Excel sowie der Sicherheit im Netz.

VHS Kandern, Hauptstraße 18 (Eingang Notariat), 79400 Kandern, Tel. 07626 / 973 228, Fax 07626/973 229, E-Mail: vhs@kandern.de, Internet: www.kandern.de