Kandern Christian Lais bei Silbereisen

Kandern. Der Kanderner Schlagersänger Christian Lais wird zusammen mit seiner Duett-Partnerin Ute Freudenberg am Samstagabend in der großen Musikshow von Florian Silbereisen zu Gast sein. Die Sendung „Schlagercountdown – Das große Premierenfest“ wird um 20.15 Uhr in der ARD live aus Oldenburg übertragen.

Wie viel Aufwand hinter so einer Fernsehsendung steckt, kann der Zuschauer nur erahnen. Schon am Donnerstagmittag muss Lais in Oldenburg sein. Der Regisseur bespricht dort mit den Künstlern den geplanten Ablauf ihres Auftritts, dieser wird dann das erste Mal geprobt.

Dabei werden die Scheinwerfer optimal ausgerichtet, die verschiedenen Kameraführungen festgelegt und überprüft, ob die gewählte Bühnengarderobe der Künstler in das Gesamtkonzept passt. Am Freitag dann finden weitere Einzelproben und nach deren Abschluss die Gesamtdurchlaufprobe der kompletten Show statt. In der anschließenden Redaktionssitzung wird der Ablauf dann durchgesprochen und etwaige Änderungen festgelegt, die dann am Samstag noch einmal geprobt werden.

Selbst am Tag der Sendung verbringen alle Beteiligten viele Stunden in der Halle, bevor dann am Abend die Liveübertragung beginnt. Dann ist höchste Konzentration gefordert, und die Anspannung weicht erst, wenn die Show zu Ende ist.

Gleich nach dem Fernsehtermin stehen die Vorbereitungen für die gemeinsame Tournee mit Ute Freudenberg an, die ab Mitte Mai stattfinden wird und die beiden Künstler unter anderem in den Friedrichstadtpalast Berlin und auf die Bühne des Gewandhauses in Leipzig führen wird.

In seiner Heimatstadt Kandern kann man Christian Lais zusammen mit seiner Liveband bei einem Open-Air-Konzert auf dem Blumenplatz erleben, das anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Werberings Kandern am Samstag, 1. Juli, stattfinden wird. Tickets dafür gibt es bei der Tourist-Information Kandern, Tel. 07626/972356, und bei Fesch & Chic in Kandern, Tel. 07626/7365.