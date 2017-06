Kandern Cup ist gut gestartet

Kandern. Der vierte „Alemannen-Cup“ beim Tennisclub (TC) Kandern ist am Donnerstag bei heißen Temperaturen erfolgreich gestartet. Obwohl die Meldungen mit 74 Startern etwas hinter denen des Vorjahrs zurück blieben, werde an allen vier Tagen guter Tennissport geboten werden, heißt es in einer Mitteilung.

Am Donnerstag und Freitag wurden die Vorrundenspiele durchgeführt, am heutigen Samstag und am Sonntag werden ab etwa 9 Uhr Halbfinale und Finale in den unterschiedlichen Kategorien gespielt werden. Das Herrenfinale ist für Sonntag, 15 Uhr, geplant.

Vor allem am Donnerstag war der Zuschauerzuspruch enorm und viele Kanderner ließen daheim die Küche kalt und ließen sich mit Schnitzel, Schäufele und Bauernwürsten mit Kartoffelsalat sowie Wurstsalat mit Pommes vom auf Hochtouren arbeitenden Küchenteam des TC Kandern verwöhnen. Auch der Bierbrunnen war zum Durstlöschen und Fachsimpeln gut frequentiert. Kaffee und Kuchen sowie Eis sind ebenso im Angebot.

Tennisclub hofft auf viele Zuschauer

Das Wetter scheint es auch wieder einmal gut mit den Kanderner Tennisspielern zu meinen und so freuen sich die Mitglieder auf viele spannende Spiele und guten Zuschauerzuspruch aus dem Ort und dem Umland.