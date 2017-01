Kandern (jut). Die Stadtmusik Kandern stellt den Spielbetrieb ein. Diese überraschende Nachricht blieb am Montag nicht unkommentiert stehen – einige Stimmen:

Vorsitzender Thomas Schlegel: „Wir bedauern diesen Schritt zutiefst. Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen und wird bei manchen Kandernern nicht auf Verständnis stoßen. Die auf den musikalischen Eindruck fokussierte Außenwahrnehmung täuscht über die tatsächliche Situation des Orchesters hinweg.

Die Resonanz auf all unsere Bemühungen, Nachwuchs zu gewinnen, war ernüchternd. Der eigene Nachwuchs lässt sich an einer Hand abzählen, viele Jugendliche haben aufgehört oder nie ernsthaft das Mitspielen im Hauptorchester angestrebt. Qualitativ hochwertige Konzerte konnten nur noch mit Aushilfen stattfinden.

Die vergangenen zwei Jahre waren auch für den Dirigenten geprägt von der notorischen Unsicherheit bei der Besetzung. Um nicht klanglos von der Bühne zu verschwinden, bemühen wir uns, ein Abschlusskonzert mit den Hits der vergangenen 20 Jahre zu realisieren.“

Dirigent David Weber: „Das geht an die Substanz und die Motivation, wenn man nie weiß. wie viele Musiker zur Probe kommen können und wie viele man als Aushilfen für ein Konzert braucht. Ich schaffe das nicht mehr. Dass wir zu wenige sind, haben wir alle gemerkt. Ich habe sieben Jahre versucht, mit neuen Ideen das Ruder herumzureißen. Ich stehe jetzt für die Übergangsphase zur Verfügung. Davonstehlen will ich mich nicht.“

Adrian Schossig, bisher 2. Vorsitzender: „Wir sind nicht der einzige Musikverein, dem es so geht. Es gibt insgesamt weniger Nachwuchs, auch in anderen Vereinen. Ganz großen Anteil daran haben die langen Schulzeiten. Kinder und Jugendliche haben viel weniger Zeit als noch vor einigen Jahren. Ob das für eine Gesellschaft und für die persönliche Entwicklung so gut ist, das stelle ich mal infrage.

Geändert hat sich aber auch die Haltung der Eltern. Da reicht dann schon das schöne Wetter, dass man dann lieber einen Ausflug unternimmt anstatt zur Probe zu gehen. Dabei sollte man Kindern vermitteln, angefangene Dinge auch mal längere Zeit durchzuhalten. Eltern wiederum sollten auch zu einem Konzert kommen, bei dem der Nachwuchs spielt.“

Bürgermeister Christian Renkert: „Ich bedauere den Schritt sehr. Dem Vorstand große Anerkennung, dass Sie sich in aller Offenheit der Entscheidung gestellt haben. Die Stadtmusik ist ein sehr renommierter Verein der Stadt Kandern und in der Außenwahrnehmung sehr präsent. Da werden einige Bürger sehr erschreckt sein, dass jetzt die Auflösung droht. Ich gebe mich keinen Illusionen hin, aber ich bin Optimist. Von der Stadt und der Verwaltung erhalten Sie Unterstützung bei dem, was Sie noch vorhaben.“

Bernhard Winterhalter, Altbürgermeister: „Das ist hier wie bei einer Beerdigung, wenn es heißt, der Spielbetrieb wird eingestellt. Der Verein wird aber nicht eingestellt. Wenn es doch gelingen sollte, alle Akteure noch einmal zu mobilisieren, das wäre schön. Wichtig ist, dass jetzt jedem bewusst wird, dass die Zeit für euch abläuft. Ihr habt einen gut laufenden Vorstand, auch wenn dieser jetzt in einer undankbaren Situation ist. Wenn ich etwas tun kann, um euch zu unterstützen, trage ich gerne dazu bei.“