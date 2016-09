Kandern (bn). In einsatzfähigem Zustand wäre die Lok Nr. 7 eigentlich ein mobiles Denkmal. Aber die Zeiten als sie noch verkehrstüchtig war, liegen fünf Jahrzehnte zurück. Genauer: anno 1967 wurde das einst eigens für die Kandertalstrecke gebaute und zuletzt im Raum Bad Krozingen-Münstertal-Sulzburg verkehrende Schienengefährt ausgemustert und als verkehrstechnisches Denkmal vor dem Faust-Gymnasium in Staufen platziert.

Dort diente es munteren Schülern als Kletterobjekt und gelegentlich Eisenbahn-Souvenirjägern als Objekt so mancher Sammlerbegierde.

Seit vier Jahren steht die Lok wieder im Kanderner Reparaturdepot, wo sie gestern am Tag des offenen Denkmals zur Besichtigung freigegeben war. Von Staufen kam die 23 Tonnen schwere Lok im August 2012 per Tieflader nach Kandern und per Speziallastkran aufs Abstellgleis. Seitdem bemühen sich die Freunde der Kandertalbahn um ihre Restaurierung. Ein Unterfangen, das vermutlich noch Jahre dauert, mindestens einen sechsstelligen Betrag in unbekannter Höhe erfordert und auch bei der Beschaffung von Ersatzteilen noch viele Probleme bereiten dürfte.

Diese Basisinformationen bekamen am Sonntag viele Interessenten von Wolfgang Schleef. Er ist seit 1997 aktives Mitglied der ambitionierten Museumsbähnler und ausgewiesener Experte in Sachen Lok 7, die vor genau 99 Jahren aus den Werkstätten von Borsig in Berlin nach Kandern kam. Ihre im doppelten Wortsinn bewegte Geschichte seitdem und ihre technischen Details hat Schleef eingehend recherchiert und in einer aufschlussreichen Broschüre zusammengefasst.

Aktuell macht die Lok noch weitgehend den Eindruck eines irreparablen Rostvehikels, weist aber doch schon einige Sanierungsspuren auf, die erahnen lassen, wie „schön“ sie einmal war und irgendwann wieder werden könnte. Bis dahin müssen sich Fans und Interessenten mit den dokumentierten Informationen begnügen. Die Lok 7 war von 1907 bis 1935 im Kandertal im Einsatz, dann auf verschiedenen nord- und mittelbadischen Nebenbahn-Strecken, ab 1954 (bis 1967) wieder im Markgräflerland und da 1960 und 1961 auch nochmals für wenige Monate auf ihrer Ursprungsstrecke.

Das Schienengefährt misst von einem Pufferende zum andern 7,15 Meter, sein Achsdruck beträgt 11,5 Tonnen und seine Zugkraft 3249 Kilo. In einwandfreiem Zustand könnte die Lok eine Wassermenge von drei Kubikmetern und einen Kohlevorrat von 1,01 Tonnen aufnehmen, einen Kesseldruck von zwölf bar erzeugen und ein Tempo von maximal 35 Stundenkilometern vorlegen.