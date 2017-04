Kandern Der Mensch nach den Regeln der Kunst

Die Redensart „in Hülle und Fülle“ drängt sich derzeit beim Betreten der ehemaligen Sparkasse an der Bahnhofstraße in Kandern dem Besucher förmlich auf. Denn für kurze Zeit ist dort in der Ex-Schalterhalle und drei einstigen Büros ein Querschnitt des künstlerischen Lebenswerks von Hermann Wagner zu sehen.

Kandern. Der 88-jährige weithin bekannte Architekt, der während seiner Berufslaufbahn das bauliche Erscheinungsbild der Töpferstadt und ihres Umlands mitgeprägt hat, kultivierte zeitlebens auch gezielt seine freikünstlerischen Ambitionen. Dabei eignete er sich in zahlreichen Kursen, Seminaren an Kunstgewerbe- und Volkshochschulen sowie praxisorientierten akademischen Studiengängen die unterschiedlichsten Gestaltungstechniken perfekt an.

Zu seinem Oeuvre gehören neben Malerei, Zeichnung, Holzschnitt und Radierung auch Modellieren in Ton, Bronzeguss, Stein- und Holzbildhauerei sowie Metallplastiken nebst textiler und multimaterialer Objektkunst. Exemplarisch dokumentiert sind all diese Gestaltungsformen in der jetzigen Werkschau. Sie ist ausschließlich dem Thema „Mensch“ gewidmet, das Wagner hier im Wortsinne „nach allen Regeln der Kunst“ variiert, und dies in bildhaften und plastischen Versionen, die eine wahre Fülle von Bedeutungsgehalten und Deutungen ermöglichen.

Es sind differenzierte Darstellungen von Menschen im Spannungsfeld alltäglichen Daseins, in partnerschaftlichen, familiären, beruflichen und gesellschaftlichen Beziehungsgeflechten, in extremer Bedrängnis ebenso wie in glückseligen Zuständen. Dem Thema zugeordnet ist auch eine Serie mit „Hände“-Studien in Bild und Plastik. Hände, die geben und nehmen, die segnen und trösten, die streicheln und zupacken, die warnende, drohende oder hinweisende Gesten ausführen.

Von humoristischen Szenerien bis zur vieldeutigen Symbolik reicht das Spektrum der ganzfigürlichen Arbeiten. All da sind Paare und Kleingruppen, die sich einander zugeneigt umfangen, sich voneinander distanzieren, sich als vitales Tänzerduo harmonisch bewegen, oder die heiteren Gestalten aus zurechtgebogenem Rundeisen, die als musizierende Solisten und Gruppen lustig agieren und als Zeitungsleser in der Ecke stehen.

Besonders beeindruckend auch die frühe Skulptur „Menschen unter Belastung“ aus grauem Sandstein. Nicht minder imposant und in geheimnisvolles Flair getaucht die gesichtslosen Hüllengestalten, darunter einige über zwei Meter hohe aus 15-lagigem gehärtetem Leinenstoff.

Auffallend auch: Der Aussteller bündelt seine souveränen schöpferischen Fertigkeiten mit der ästhetischen Urteilskraft des erfahrenen Architekten und verleiht damit seinen Werken eine formale Qualität von perfektionierter Stimmigkeit. Klare Formgebung, wohlaustarierte Proportionen und untadelige handwerkliche Wertarbeit sind hier ebenso kennzeichnend wie die schlüssige Anordnung und das attraktive Arrangement der Werkschau, die auch das hinterlassene Mobiliar des zuvor hier etablierten Geldinstituts geschickt als ideale Präsentations-Elemente zu nutzen weiß.

Ausstellungsdauer bis 30. April: Öffnungszeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag und Samstag von 10 bis 12 und 14 bis 18 Uhr, sonntags von 11 bis 17 Uhr.