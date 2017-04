Kandern Die Gewerbesteuer fließt

Nachrichten-Ticker

22:04 Bundesligisten wünschen BVB und Bartra alles Gute

Dortmund - Mehrere Bundesliga-Rivalen haben Borussia Dortmund und BVB-Verteidiger Marc Bartra ihre Unterstützung und Solidarität bekundet. "Geschockt von den Nachrichten aus Dortmund! Wir wünschen dem @BVB und @MarcBartra alles erdenklich Gute!", twitterte Bayer Leverkusen. 1899 Hoffenheim schrieb: "Alles Gute & gute Besserung, @MarcBartra!" Ähnlich äußerte sich der VfL Wolfsburg via Twitter. Auch Zweitligisten wie Hannover 96, der FC St. Pauli oder der 1. FC Nürnberg drückten ihre Anteilnahme aus.

22:03 Regierungssprecher Seibert: Heute abend stehen alle zum BVB

Dortmund - Der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Seibert, hat dem bei Explosionen nahe des Borussia-Dortmund-Busses verletzten BVB-Spieler Marc Bartra eine rasche Genesung gewünscht. "Gute Besserung, @MarcBartra", schrieb Seibert am Abend bei Twitter. "Große Reaktion der Monaco-Fans. Heute abend stehen alle zum @BVB." In der Nähe des BVB-Mannschaftsbusses hatte es zuvor drei Explosionen gegeben. Die Mannschaft war auf dem Weg zum Champions-League-Spiel gegen den AS Monaco. Der Dortmunder Spieler Marc Bartra wurde durch die Explosionen verletzt. Das Spiel wurde abgesagt. Der Hintergrund ist noch unklar.

22:02 Polizei: "Ernstzunehmender Sprengsatz" gegen BVB-Mannschaftsbus

Dortmund - Die Sprengsätze gegen den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund waren nach Einschätzung der Polizei durchaus gefährlich. "Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei von einem Angriff mit ernstzunehmenden Sprengsätzen aus", teilten die Ermittler am Abend in einer Pressemitteilung mit. "Die Sprengsätze könnten in einer Hecke in der Nähe eines Parkplatzes versteckt gewesen sein." Zu den Hintergründen des Angriffs werde weiter ermittelt.

21:53 Washington: Politischer Prozess für Syrien muss vorangehen

Washington - Das US-Außenministerium hat vor den mit Spannung erwarteten Gesprächen zwischen US-Außenminister Rex Tillerson und seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow eine politische Lösung für das Bürgerkriegsland Syrien angemahnt. "Wir müssen uns auf den politischen Prozess in Genf konzentrieren", sagte der Sprecher des Außenministeriums in Washington, Mark Toner. "Wir bekennen uns zu einem politischen Prozess, der zu einer politischen Lösung führt", sagte er. Die Regierung von Baschar al-Assad habe mit dem Einsatz chemischer Waffen eine rote Linie überschritten.

21:51 Polizei: Sprengsätze in Dortmund waren wohl in Hecke platziert

Dortmund - Die Sprengsätze, die in der Nähe des Dortmunder Mannschaftsbusses explodiert sind, waren nach ersten Erkenntnissen der Ermittler in einer Hecke versteckt. "Es scheint so gewesen zu sein", sagte ein Polizeisprecher am Abend. Wer die Sprengsätze dort platziert habe und um welche Art von Sprengsätzen es sich gehandelt habe, sei aber noch unklar. Kurz nach 19.00 Uhr hatte es drei Detonationen in unmittelbarer Nähe des BVB-Mannschaftsbusses gegeben. BVB-Verteidiger Marc Bartra wurde an einer Hand verletzt und notärztlich versorgt.