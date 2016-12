Kandern (sih). Die Eindrücke der Kalifornienreise der Kanderner Delegation haben sich mittlerweile gesetzt – nun erzählten Barbara Kaiser, Evi Maurer-Benz, Gerlinde und Johannes Schütz von ihren Erlebnissen jenseits des großen Teichs.

Eindrücklich fanden die vier Mitglieder des Männergesangvereins Kandern den Besuch bei Kaliforniens Gouverneur Jerry Brown in dessen Amtssitz in Sacramentos Capitol inclusive Führung durch Capitol und Plenarsaal. Dem Gouverneur überreichte man ein freundliches Schreiben von Kanderns Bürgermeister Christian Renkert und einen Bildband von Kandern.

Welchen Stellenwert der gebürtige Kanderner Johann August Sutter in Sacramento hat, zeigte auch der Wandschmuck in Jerry Browns Büro: Ein Brett des Schiffs, das Sutter einst nach Amerika brachte. Später ging es zu „Sutter’s Fort“, der Keimzelle der Stadt Sacramento. Dort lernte man auch einen Nachkommen des „Kaisers von Kalifornien“ kennen. „Die Sutters machen in dem Fort auch große Familientreffen“, erzählt Barbara Kaiser.

Eine weitere Station war „Sutter’s Mill“, der Ort, an dem das kalifornische Goldfieber seinen Anfang nahm. „Wir standen genau an der Stelle, wo damals das Gold gefunden wurde“, erzählt Gerlinde Schütz.

Allererste Station der USA-Reise war San Francisco mit seinen Sehenswürdigkeiten Golden Gate Bridge, China Town, Museum of Modern Art und der Fahrt mit den Cable Cars. „Das ist wie Achterbahnfahren für Erwachsene“, lacht Barbara Kaiser.

Weiter ging es durch die große Weinbauregion Napa Valley – zu den Heimatgefühlen, die dort aufkamen, trug die Führung durch das „Culinaric Institute of America“ samt Dinner und Weinprobe kräftig bei.

Im Anschluss an den Besuch Sacramentos ging es in zwei Vans auf private Entdeckungsreise mit Stationen wie Lake Tahoe und dem Mono Lake in der Sierra Nevada. Hier beeindruckte zweierlei die Besucher aus dem Rebland: Die nahezu menschenleere Landschaft rund um den Mono Lake und der riesige Vollmond, der sich im Wasser dieses Salzsees spiegelte.

Später, im Yosemite Nationalpark, waren die Kanderner bei bestem Spätherbstwetter weitgehend unter sich. „Um die Jahreszeit sind kaum Leute da“, erzählt Kaiser. Nach der Rückfahrt entlang der Route No. 1 und Abstechern zu den See-Elefanten in San Simeon und den Mammutbäumen im Redwood-Nationalpark landeten alle nochmals in San Francisco und genossen zum Abschied den Anblick einer Golden Gate Brigde, die ausnahmsweise nicht vom Dunst verhüllt war. Dieses Bild nahmen alle Reisenden mit nach Hause: „Beim Sonnenuntergang an der Brücke haben wir uns fast tot fotografiert.“