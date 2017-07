Kandern Die schönsten Jungtiere

Die schönsten Jungtiere des Vereins C 807 Kandern und des Kreisverbands Müllheim werden prämiert. Ausgestellt werden am Samstag, 8. Juli, von 12 bis 20 Uhr und am Sonntag, 9. Juli, von 11 bis 17 Uhr im Vereinsheim in Kandern (Papierweg) über 100 Kaninchen in insgesamt mehr als 27 unterschiedlichen Rassen und Farbenschlägen. Außerdem wird es auch in diesem Jahr wieder eine große Auswahl an Hühnern, Enten und Tauben zu bestaunen geben.

Die Züchter stehen den Besuchern für alle Fragen rund um Zucht und Kleintierhaltung zur Verfügung. Gerade für Familien oder Jungzüchter bietet die Ausstellung eine gute Gelegenheit, sich eingehend über die Zucht und Haltung von Nutz- und Ziergeflügel sowie Kaninchen zu informieren.

Für Verpflegung ist rund um die Uhr gesorgt. Es werden neben dem beliebten Hasenbraten und Hähnchen auch in diesem Jahr wieder Salate und Torten angeboten und wie jedes Jahr gibt es eine Tombola mit vielen Preisen.

Weitere Infos: www.kleintierzuchtverein-kandern.de Foto: zVg