Kandern Dokus, Dramen und Komödien

Das neue Halbjahresprogramm in der Reihe „Der besondere Film“ des Kommunalen Kinos Kandern beginnt am 6. Juli. 15 Streifen werden bis Ende Dezember an Donnerstagen gezeigt.

Von Saskia Scherer

Kandern. „Ungewöhnlich ist, dass wir dieses Mal drei Filme aus den USA im Programm haben“, erklärte Kino-Vereinsvorsitzende Katharina Walter bei einem Pressegespräch. Dies sind „Hidden Figures – unerkannte Heldinnen“ (6. Juli), „Manchester by the Sea“ (12. Oktober) und „Abgang mit Stil“ (21. Dezember). Sonst seien es eher Filme aus Frankreich, Deutschland oder in diesem Jahr auch aus Finnland.

Die Filme sollen, wie der Name schon verrät, „besonders“ sein, sagte Walter. „Wir wagen da immer etwas, zeigen manchmal auch ältere Filme, die wir sonst nicht untergebracht haben.“ „Ich, Daniel Blake“ (3. August) ist beispielsweise Anfang 2016 in den Kinos gelaufen und „Nicht schon wieder Rudi“ (9. November) bereits im Jahr 2015.

Vereinsvorstand berät über Filmauswahl

Die Filmauswahl kommt durch den ganzen Vereinsvorstand zustande. „Dafür brauchen wir zwei Sitzungen, eine für die Vorschläge und eine für die Entscheidung.“ Zwischendrin sehen sich die Verantwortlichen die entsprechenden Trailer an.

Ein Höhepunkt im neuen Programm soll der Animationsfilm „Die rote Schildkröte“ (20. Juli) sein. „Wir haben ihn ausgewählt, weil er künstlerisch wertvoll ist“, so Walter. Fast jedes Bild sei von Hand gemalt – das Thema aber für Erwachsene gedacht. Es handelt sich um „eine moderne Robinson Crusoe-Geschichte.“ Auch Dokumentationen stehen auf dem Plan: „Von Bananenbäumen träumen“ (5. Oktober) und „Nicht ohne uns“ (14. Dezember). „Da haben wir uns für hoffnungsvolle Filme entschieden, die positiv und lösungsorientiert sind“, erläuterte Walter.

5507 Besucher im ersten Halbjahr

Der bestbesuchte „Besondere Film“ im ersten Halbjahr war „Toni Erdmann“ mit 373 Zuschauern an zwei Terminen – 257 Personen fasst das Kino. Auf Platz zwei folgt „El Olivo – Der Olivenbaum“ mit 148 Besuchern an einem Termin. Insgesamt kamen seit Januar 1332 Menschen zu den Donnerstagsterminen ins Kanderner Kino. „Der Juni ist aber noch nicht voll erfasst“, betonte Walter.

Bei den Standardfilmen belegt „La La Land“ mit 391 Besuchern an zwei Terminen Platz eins, gefolgt von der Komödie „Plötzlich Papa“ (275, zwei Termine) und „Vier gegen die Bank“ (230, zwei Termine). 3260 Zuschauer waren es zusammengezählt.

Der beste Kinderfilm in Kandern im ersten Halbjahr war „Vaiana“ mit 200 Besuchern an drei Terminen, auf Platz zwei steht „Sing“ (122, zwei Termine). 915 Personen schauten sich die Kinderfilmvorstellungen an. Insgesamt macht das 5507 Besucher im Kommunalen Kino im ersten Halbjahr.

Auch ein Musikwochenenden mit Filmen über die Beatles, Janis Joplin und die Rolling Stones fand statt. „Ich betrachte das Kino als Ort, dass neben der Unterhaltung auch Kultur transportiert“, meinte Walter.

Immer wieder erreichen den Verein via E-Mail Bitten oder Empfehlungen, gewisse Filme zu zeigen. „Das versuchen wir auch, zu erfüllen“, sagte die Vorsitzende. Einmal im Monat wird samstags außerdem ein englischsprachiger Film in der Originalversion gezeigt.

Noch ein besonderer Termin steht für das Kommunale Kino dieses Jahr an: Am Wochenende vom 17. bis 19. November wird das zehnjährige Vereinsbestehen gefeiert.

6. Juli: „Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen“, 20. Juli: „Die rote Schildkröte“, 3. August: „Ich, Daniel Blake“, 17. August: „Der Hund begraben“, 31. August: „Die andere Seite der Hoffnung“, 14. September: „Die Schlösser aus Sand“, 28. September: „Ein Dorf sieht schwarz“, 5. Oktober: „Von Bananenbäumen träumen“, 12. Oktober: „Manchester by the Sea“, 26. Oktober: „Paula – Mein Leben soll ein Fest sein“, 9. November: „Nicht schon wieder Rudi“, 23. November: „Der Himmel wird warten“, 7. Dezember: „Die Blumen von gestern“, 14. Dezember: „Nicht ohne uns“, 21. Dezember: „Abgang mit Stil“

Die Filme beginnen jeweils um 20.15 Uhr und werden im Kommunalen Kino in Kandern in der Reihe „Der besondere Film“ gezeigt.