Kandern Drei Tage lang beste Stimmung in Tannenkirch

Kandern-Tannenkirch (os). Optimal gelaufen ist das Tannenkircher Bergfest laut Musikvereins-Vorsitzender Isabell Dyballa und ihrer Fördervereins-Kollegin Tanja Bächle. „Auch dank eines eingespielten Helfer-Teams und vieler Stammgäste, die trotz einer enormen Zahl von Konkurrenzveranstaltungen zu uns kamen“, sagten sie.

Viele fröhlich miteinander plauschende Festgäste hatten es oberhalb des Dorfes, am Waldfestplatz bereits am Samstagabend gegeben, als der Musikverein Auggen das Eröffnungskonzert bestritt. Nach der Zugabe überließ die Kapelle aus dem Markgräflerland die Bühne der Tanzkapelle „Enjoy“, zu deren Klängen noch lang beste Stimmung auf dem Tanzboden herrschte.

Insgesamt sei der Besucherzuspruch am Samstag erst etwas später so richtig gut gewesen, hatten Bächle und Dyballa erkannt. Das lag sicher an den fast hochsommerlich warmen Temperaturen im Tal, so die beiden Frauen.

Der Sonntag brachte dann den erwarteten Ansturm der Festgäste. Gut etwas los war schon ab dem Gottesdienst mit musikalischer Umrahmung durch den örtlichen Popchor, und vor allem über die Mittagszeit, als der Musikverein Inzlingen das Frühschoppenkonzert bestritt. Der Andrang der Festgäste war so groß, dass weitere Bewirtungsgarnituren aufgestellt wurden.

Am frühen Nachmittag hatten die kleinen „Künstler“ der Bläsergruppe und des Schulchors der örtlichen Grundschule – beide unter Leitung von Rektorin und Vollblut-Musikerin Petra Brombacher-Vollmer – ihren großen Auftritt. Später bestritt der Musikverein Degerfelden mit moderner und volkstümlicher Blasmusik das Nachmittagskonzert und leitete über zu den „Original Läufelbergmusikanten“ aus Egringen sowie zum Tanz mit „Enjoy“ bis Mitternacht.

Auch am Montagabend war viel los, sowohl zum „Feierabend am Berg“ als auch zum Stimmungskonzert mit dem Musikverein Bad Bellingen und dem abschließenden Tanz mit „Enjoy“.

Das Wirte-Team von Musikverein und Förderverein hatte an allen drei Festtagen gut zu tun, denn das Speisenangebot, Gegrilltes mit frischen Salaten, war ein Renner, der vor allem am Sonntagmittag phasenweise zu Staus an der Essensausgabe führte. Gemurrt wurde aber nicht, sondern freundlich mit dem Küchenteam geplauscht.