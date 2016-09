Kandern (os). Durchgängig sonnig und so heiß wie seit Jahren nicht gestaltete sich das diesjährige Budenfest. Dass auch an den heißen Nachmittagen sehr viele Gäste gekommen seien, habe man nicht unbedingt erwartet, resümierte zum Abschluss Festchef Günter Spurny. Es sei gut gewesen, dass die Vereine allesamt auch Bewirtungsbereiche im Schatten hatten. „An den Abenden war enorm was los, teilweise herrschte echte Druggete zwischen der Fischermühle und dem oberen Ende des Blumenplatzes“, so Spurny.

Einmal mehr habe sich gezeigt, dass sich die 14 mitwirkenden Vereine längst ein Stammpublikum erworben haben. Man wisse in der Region, dass in Kandern Qualität beim Speisen- und Getränkeangebot geboten werde und schätze das Ambiente in der schönen Innenstadt, so ein zufriedener Festchef.

Die Qualität und Frische des Speisenangebots kontrollierte am Montag auch der Wirtschaftskontrolldienst des Landratsamts Lörrach – durchweg gute Noten gab es von diesen aus beruflichen Gründen angereisten Gästen. Im Gespräch mit den Vereinsvertretern hat Spurny nur zufriedene Stimmen gehört. Passend sei einmal mehr auch das Unterhaltungs- und Rahmenprogramm gewesen – angefangen bei der Blas- und Tanzmusik über das Kinderbudenfest bis hin zu speziellen Kinder- und Familienangeboten auf dem Festareal. Und wie immer harmonierten IG Budenfest und Kommune um den als Schirmherr fungierenden Bürgermeister Christian Renkert optimal.

Zufrieden war auch der Reitclub Kandern, der mit Unterstützung der Stadtmusik und dem VdK bei der Bewirtung Reitturnier und Rossmärt draußen in der Au mit vielen Gästen bestens abwickelte.

Beim Polizeiposten und bei der vom Veranstalter verpflichteten Security war man mit dem insgesamt ruhigen Verlauf ebenfalls zufrieden. Wie Kanderns Postenleiter Peter Müller sagt, gab es für die Polizei nur am Samstagnacht und am Montag zum Abschluss Gründe zum Einschreiten. Einmal wegen eines alkoholisierten und randalierenden jungen Mannes und einmal wegen einer Verletzung nach Glaswurf.