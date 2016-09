Das war wieder ein wunderschöner Rossmärt gestern in Kandern. Dass ihm dennoch das Prädikat „wie im Bilderbuch“ nicht zuerkannt werden kann, lag vor allem an der Spätsommersonne, die gnadenlos auf die attraktive Pferdeschau niederbrannte.

Kandern. Das machte den Huftieren und ihren Besitzern teilweise recht zu schaffen. Letzteren vor allem dann, wenn sie am späten Vormittag in artgerechter voller Montur auf ihren Kutschen und sonstigen Gefährten in den Bewertungsring einfahren mussten.

Den säumten zwischen 1500 und 2000 Zuschauer, die immer begeistert klatschten, als der Reihe nach die vorzüglich „gebauten“ und proper herausgeputzten Reit- und Freizeitpferde, Zuchtstuten und Zuchtfamilien, Ponys und Kleinpferde, vornehmen Gespanne und rustikalen Fuhrwerke sich der Jury präsentierten. In dieser walteten wie gewohnt die kundigen Fachpreisrichter Hans Gerwig (Grißheim), Max Schirrmeier (Müllheim), Christoph Neumeier (Tunsel), Karlfrieder Leber (Maulburg), Willy Frey (Britzingen), Dr. Thomas Salfelder vom Kreis-Veterinäramt und der Müllheimer Nestor des Gremiums, Adi Engler, der in dieser Funktion schon seit mehr als 60 Jahren in Kandern wirkt.

Ebenfalls wie gewohnt fungierte Karlheinz Eckerlin als Moderator, der sich wieder als „wandelndes Pferdelexikon“ profilierte, Kurzinterviews mit den großen und vor allem bei den Ponys erstaunlich vielen kleinen Besitzerinnen und Besitzern führte. Ebenso fachkundig wie amüsant informierte Eckerlin über die speziellen Merkmale der unterschiedlichen Rassen und hochwertigen Mischrassen, die seit etlichen Jahren vermehrt gezüchtet werden.

Genau Bescheid wusste er ebenso über die Abstammung eines jeden Tieres, die ursprüngliche Herkunft der jeweiligen Rasse, deren wichtigste Zuchtkriterien und Charaktereigenschaften. All da waren Holsteiner, Schwarzwälder, Alt-Württemberger, Freiberger und Trakehner. Des Weiteren Basis- und Edelblut-Haflinger, Noriker und Fjordpferde, Irish Sporthorse, Shire Horse und erst mal zwei temperamentvolle Bardigiano-Pferde italienischer Provenienz.

Bei den artenreichen Ponyrassen dominierten erneut die verschiedenen Shettyrassen, darunter auch etliche Minishettys, deren Stockmaß 87 Zentimeter nicht überschreiten darf. Bewertet wurden sie alle nach Schritt, Trab, Vorführung und Gesamteindruck, wobei die maximale Benotung mit zehn Punkten pro Kriterium gestern zwar nie erreicht wurde, aber mehrfach vergab die Jury viermal neun Punkte und damit immer noch die Note „Ausgezeichnet“.

Über die Prämierungsergebnisse wird noch berichtet.