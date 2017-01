Kandern (bn). „Da kommen noch immer Heimatgefühle auf, wenn ich Kandern besuche“, bekundete Thomas Weiß am Donnerstag in der Stadtbücherei. Der frühere evangelische Pfarrer hier, der jetzt Seelsorger in Baden-Baden und mittlerweile auch ein renommierter Buchautor ist, stellte sein neuestes Werk „Oberlin, Waldenbach“ vor.

Der Abend geriet zur spannenden literarischen Begegnung mit jenem Elsässer Pfarrer, dessen pietistisch geprägtes theologisches Selbstverständnis losgelöst von der strengen, bereits verkrusteten lutherischen Orthodoxie „auf fromme Innerlichkeit“ setzte und durch effiziente Sozialreformen die Lebenssituation der Mitmenschen zu verbessern suchte.

Im Prolog seines Buchs listete Weiß auf, wie sich Oberlin im späten 18. Jahrhundert im abgelegenen Elsässer Steintal „von den leiblichen, sozialen und geistlichen Nöten der Bevölkerung herausfordern lässt“, unter Einsatz eigener Arbeitskraft Straßen befestigen und eine Brücke bauen ließ, landwirtschaftliche Methoden optimierte, selbst einen Mustergarten betrieb und neue Obst- und Gemüsesorten einführte. Auch eine Apotheke ließ er einrichten, vermittelte Kleinkredite, förderte den Bau von Schulhäusern sowie die Ausbildung von Lehrkräften, Kinderpflegerinnen, Ärzten und Hebammen, beteiligte sich an Unternehmensgründungen und verschaffte mit alldem der bis anhin wirtschaftlich benachteiligten Region bescheidenen Wohlstand.

In einem weiteren Leseabschnitt deckte Weiß auch Oberlins spiritistische Seite auf mit Schilderungen von dessen nächtlicher „Geisterehe“ mit seiner früh verstorbenen geliebten Frau Salome, von der auch in Briefen des „wunderlichen Seelenhirten“ mehrfach die Rede ist. Derlei diesseitige Jenseitserfahrungen waren in der damaligen Sturm- und Drangepoche ein häufig auftretendes Phänomen, legte der Autor dar.

Ebenso definierte er die „Himmelsvorstellungen“ der Pietisten, die die Verstorbenen verschiedenen Jenseitskategorien von der untersten Höllenregion bis zur holdseligsten Paradieslandschaft zuordneten.

Zu intensiven theologischen Betrachtungen (auch seiner eigenen) gestaltete Thomas Weiß die Kapitel mit den fiktiven Gesprächen, die er in seinem Buch mit dem „Vater der Kleinkinderpädagogik und der Bildungsarbeit mit Erwachsenen“ führt. Stark beeindruckende Momente enthielt die Lesung ferner bei der Schilderung des grausamen Mordes an einem jüdischen Hausierer, der den Talfrieden empfindlich verwundete. Anlass für den Autor, den von Oberlin geschaffenen „Himmel auf Erden“ mit Schilderungen aus der „Hölle auf Erden“ am Beispiel von Häftlingsschicksalen im etwa 140 Jahre später nahe des Steintals errichteten KZ Struthof in Beziehung zu setzen.

Auch dem nach drei Wochen von der Gastgeberseite rigoros beendeten Aufenthalt des schizophrenen Dichters und Schriftstellers Jakob Michael Reinhold Lenz im Hause Oberlin widmete Weiß ein Kapitel, quasi als Beleg dafür, dass sich in diesem Fall eine versuchte Hilfeleistung des großen Sozialreformers und Menschenfreunds durch eine Fehlentscheidung ins Gegenteil verkehrte.

Neben der Faktenfülle und den interessanten theologischen Betrachtungen, die Weiß in „Oberlin, Waldersbach“ versammelt, beeindruckte bei dieser Lesung vor allem auch die lebensnahe bilderreiche Sprache des Autors, die seiner brillant formulierten Neuerscheinung beim Signieren am Büchertisch noch reichlichen Absatz bescherte.