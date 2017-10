Kandern Ein Refugium lokaler Kulturarbeit

Von Walter Bronner

Kandern. Wenn auch kein jubiläumswürdiger, so doch ein guter Grund zum Feiern war am Sonntag das rundum gelungene Fest der Kanderner Stadtbücherei aus Anlass der 15 Jahre seit ihrem Umzug ins Haus Hauptstraße 28.

Die ehemalige Gaststätte „Blume“, die nach ihrer Schließung zunächst ein Schuhgeschäft und dann eine Töpferei beherbergte, erwies sich als ideal für die zuvor in der räumlichen Enge eines unansehnlichen früheren Dienstzimmers im alten Rathaus untergebrachte Bibliothek. Um deren Erhalt und Fortbestand kümmerte sich damals die zwischenzeitlich verstorbene Stadträtin Rita Perry mit bewundernswürdigem Beharrungsvermögen gegen vielerlei Widerstände – sogar in den Reihen des Ratskollegiums.

Daran erinnerte am Sonntag der frühere Bürgermeister Bernhard Winterhalter in einem launigen Vortrag. Vor allem finanzielle Vorbehalte im Ratsrund hätten viel Überzeugungsarbeit seitens der Befürworter und der Verwaltung erfordert, bis der Umzug genehmigungsreif war, erinnerte sich der Ex-Rathauschef. Das war seiner Recherche zufolge ungefähr 200 Jahre früher noch etwas anders, als sich in Kandern eine Lesegesellschaft gründete und den Bildungshunger in der Bevölkerung beflügelte. Und auch im Dezember 1946 machte sich der Gemeinderat stark für eine Wiederbelebung des demokratischen Bibliothekswesens auf lokaler Ebene nach Nazidiktatur und Kriegselend.

Winterhalter erinnerte auch an die Jahre, in denen die Bücherei in städtischen Mehrzweckbau am Blumenplatz (heute: Pizzeria) untergebracht war, und an den beispielhaften Einsatz von Ursula und Herbert Uhl, die nach dem Umzug ins jetzige „blaue“ Haus mehr als zwölf Jahre quasi im ehrenamtlichen Vollzeitjob die Bücherei zu einer Einrichtung von anerkannt hohem kulturellem Rang entwickelten.

Sein Dank galt den zahlreichen weiteren ehrenamtlichen Helfern, die im Förderverein und der Büchereistiftung diese positive Entwicklung nachhaltig unterstützen, ebenso dem jetzigen Leiter Peter Diegel, der die Ausleihe managt und die vielen sonstigen Aktivitäten koordiniert.

Zuvor schon hatte Bürgermeister Christian Renkert den Ehrenamtlichen gedankt und auch die örtlichen Schulen sowie das benachbarte kommunale Kino als mancherlei Synergieeffekte bewirkende Kooperationspartner der Bücherei gewürdigt.

Ein weiterer Höhepunkt des „15-Jährigen“ war dann die (Wieder)Begegnung mit Autor Johannes Wilkes, der sein neu erschienenes, humorgewürztes „Kleines Baden-Buch“ vorstellte. Mit Anekdoten und Auszügen aus den Kapiteln zur „Kuckucksuhr“, zu den die Badener identifizierenden Kirchen-Gesangbücher beider Konfessionen, zu einzigartigen Tüftlern und Erfindern des Ländles und der aus diesem stammenden Fußballtrainer-Elite (Herberger, Hitzfeld, Löw und Streich) bewirkte er da mehrfach erstauntes Vergnügen. Und was er zum einst kurzzeitig in Kandern praktizieren Erfinder der Magenspiegelung (Adolf Kußmaul) und zum nur hierzulande heimischen „Lumbricus badensis“ (Riesenregenwurm) zu berichten hatte, war wohl auch den Wenigsten bekannt.

Musikalische Höhepunkte servierte die „Lazy River Jazzband“ mit Dixie-, Swing- und Blues-Spitzentiteln.