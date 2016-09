Die Erschließung des Neubaugebiets „Oberer Forsthausgarten“ wird teurer als gedacht. Dennoch hat der Gemeinderat die Bauarbeiten in seiner jüngsten Sitzung für rund 932 000 Euro an den günstigsten Bieter vergeben. Spätestens Anfang November soll es losgehen.

Kandern. Die Kostenschätzung für die Erschließungsarbeiten des Ingenieurbüros Himmelsbach + Reichert lag im Mai noch bei 772 000 Euro. Mit dem Angebot der Firma Vogel Bau aus Lahr werden sie nun um rund 160 000 Euro überschritten.

Diese Unterdeckung hatte Adolf Himmelsbach vom Ingenieurbüro Himmelsbach + Reichert in der Sitzung des Technischen Ausschusses erklärt: „Die Auslastung der Baufirmen ist auch auf das regnerische Frühjahr zurückzuführen.“ Hinzu komme, dass es sich um eine zeitlich limitierte Ausschreibung gehandelt habe. Beides mache sich bei der Preisgestaltung der Firmen nun bemerkbar.

Insgesamt hatten vier Bieter ein Angebot eingereicht. Das teuerste lag bei knapp 1,4 Millionen Euro. In den Baukosten enthalten sind auch die Kosten zur Verlegung von Leerrohren zur Breitbandversorgung in Höhe von 41 300 Euro. Sie werden vom Zweckverband Breitbandversorgung des Landkreises Lörrach getragen.

Nach Eingang der vier Angebote gab es zunächst Bedenken, ob insbesondere die Stundenlöhne des günstigsten Bieters nicht zu unrealistisch angesetzt worden seien. In einem Gespräch, so informiert das Stadtbauamt, hätten sich jedoch sämtliche Unklarheiten aufklären lassen. Der Stadt werde hierdurch kein späterer Nachteil entstehen.

Sowohl der Technische Ausschuss als auch der Gemeinderat stimmten der Vergabe der Erschließungsarbeiten zu. Eventuell kann nun schon Anfang Oktober damit begonnen werden. Bis zum 30. Juni 2017 soll das Neubaugebiet mit Ver- und Entsorgungsleitungen sowie den Zufahrten erschlossen sein.

Dann soll auch schon mit dem Kindergartenneubau auf dem ehemaligen Areal des Forsthausgartens begonnen werden: Ein Grund, warum eine erneute Ausschreibung, wie man es bei den Straßensanierungsarbeiten versuchen möchte (wir berichteten), hier nicht in Frage kam.

Das Neubaugebiet „Oberer Forsthausgarten“ bietet außerdem Platz für zwölf zweigeschossige Wohnhäuser. Das Wohngebiet mit neuem Kindergarten wird später in einer verkehrsberuhigten Zone liegen, in der nur Schrittgeschwindigkeit gefahren werden darf. Diesen Beschluss hat der Gemeinderat in einer früheren Sitzung getroffen, zum einen, um Durchgangsverkehr zu vermeiden, zum anderen aber auch, um keinen zusätzlichen Platz für Gehsteige zu benötigen. Denn in einer verkehrsberuhigten Zone sind alle Verkehrsteilnehmer, auch Fußgänger, gleichberechtigt.